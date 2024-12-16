Мастер спорта из Башкирии погиб на СВО

Как стало известно, 15 декабря 2024 года в селе Тирлянский состоялась траурная церемония прощания с рядовым Андреем Скребковым, погибшим при выполнении боевых задач. Этот молодой человек родился в 1999 году и с ранних лет проявлял себя как целеустремленный и добрый человек. Он учился в тирлянской школе, где зарекомендовал себя как отличник, а затем окончил белорецкий педагогический колледж по специальности «учитель физкультуры». Андрей также занимался легкой атлетикой и имел звание кандидата в мастера спорта.