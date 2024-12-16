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Posted 16 декабря, 06:24

Published 16 декабря, 06:24

Modified 16 декабря, 06:26

Updated 16 декабря, 06:26

В Башкортостане простились с погибшим в зоне СВО учителем

Мастер спорта из Башкирии погиб на СВО

16 декабря 2024, 06:24
Фото: tg/Андрей Иванюта.

В Башкортостане простились с погибшим в зоне СВО учителем

В Белорецком районе простились с молодым парнем Андреем Скребковым, сообщает в понедельник, 16 декабря, глава района Андрей Иванюта.

Как стало известно, 15 декабря 2024 года в селе Тирлянский состоялась траурная церемония прощания с рядовым Андреем Скребковым, погибшим при выполнении боевых задач. Этот молодой человек родился в 1999 году и с ранних лет проявлял себя как целеустремленный и добрый человек. Он учился в тирлянской школе, где зарекомендовал себя как отличник, а затем окончил белорецкий педагогический колледж по специальности «учитель физкультуры». Андрей также занимался легкой атлетикой и имел звание кандидата в мастера спорта.

Служба в армии также стала важной частью жизни Андрея. Он проходил срочную службу военных разведчиков и заключил контракт на дополнительный год, служа в Уссурийске. После армии переехал в Санкт-Петербург, где жил и работал четыре года. Однако чувство долга перед Родиной не оставляло его — в августе 2024 года он вновь подписал контракт с Министерством обороны России и отправился добровольцем на специальную военную операцию.

Трагически судьба Андрея оборвалась 25 августа 2024 года во время штурма позиций противника недалеко от населённого пункта Колинов. В результате минометного обстрела он получил множественные ранения, несовместимые с жизнью. На прощании собрались многие жители Тирлянского, чтобы почтить память земляка.

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Как ранее сообщал Mkset, в Бакалинском районе местные жители простились с бойцом, который проявил мужество в ходе СВО.

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