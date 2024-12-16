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Posted 16 декабря, 11:54

Published 16 декабря, 11:54

Modified 16 декабря, 16:36

Updated 16 декабря, 16:36

Стрелок из Ишимбая попросился домой в зале суда

«Кормят плохо»: ишимбаевский стрелок попросился домой из СИЗО

16 декабря 2024, 11:54
Фото: 1MI.

Стрелок из Ишимбая попросился домой в зале суда

Стрелок из Ишимбая, попавший из травматического пистолета в мужчину в караоке, попросился домой в зале суда, сообщил тг-канал «Честный репортаж» в понедельник, 16 ноября.

В апреле 2024 года хозяин ресторана «Ной» в Ишимбае Марзпетуни Галустян отдыхал в местном караоке. По версии следствия, мужчина поссорился с отдыхавшей по соседству компанией. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой подозреваемый выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего парня. Молодой человек на следующий день скончался в больнице.

Галустян отправился в бега, но через пять день его нашли в Волгоградской области и арестовали. Однако в СИЗО Галустяну не понравилось: мужчина подал апелляцию на изменение меры пресечения на домашний арест, обосновав прошение тем, что в изоляторе ему некомфортно.

— Еще и кормят плохо, — заявил хозяин ресторана.
Фото: tg/Честный репортаж

Суд просьбы адвокатов пожалеть предпринимателя не одобрил, оставив стрелка в изоляторе. Общественность тем временем меткого предпринимателя также не поддержала:

— Пожалеть его. А погибшего кто пожалеет, его родственников?
— По всей строгости закона, от звонка до звонка!
— Пусть валит на СВО лучше, там поиграет в пистолетики … — пишут жители Башкирии в комментариях.
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