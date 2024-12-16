«Кормят плохо»: ишимбаевский стрелок попросился домой из СИЗО

Posted 16 декабря, 11:54
Published 16 декабря, 11:54
Modified 16 декабря, 16:36
Updated 16 декабря, 16:36
В апреле 2024 года хозяин ресторана «Ной» в Ишимбае Марзпетуни Галустян отдыхал в местном караоке. По версии следствия, мужчина поссорился с отдыхавшей по соседству компанией. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой подозреваемый выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего парня. Молодой человек на следующий день скончался в больнице.
Галустян отправился в бега, но через пять день его нашли в Волгоградской области и арестовали. Однако в СИЗО Галустяну не понравилось: мужчина подал апелляцию на изменение меры пресечения на домашний арест, обосновав прошение тем, что в изоляторе ему некомфортно.
— Еще и кормят плохо, — заявил хозяин ресторана.
Суд просьбы адвокатов пожалеть предпринимателя не одобрил, оставив стрелка в изоляторе. Общественность тем временем меткого предпринимателя также не поддержала:
— Пожалеть его. А погибшего кто пожалеет, его родственников?
— По всей строгости закона, от звонка до звонка!
— Пусть валит на СВО лучше, там поиграет в пистолетики … — пишут жители Башкирии в комментариях.
Ранее Mkset сообщил, что убийц семьи из Башкирии могут освободить.