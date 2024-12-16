«Кормят плохо»: ишимбаевский стрелок попросился домой из СИЗО

Галустян отправился в бега, но через пять день его нашли в Волгоградской области и арестовали. Однако в СИЗО Галустяну не понравилось: мужчина подал апелляцию на изменение меры пресечения на домашний арест, обосновав прошение тем, что в изоляторе ему некомфортно.