Как стакан молока и гипс навсегда избавят хозяйство от грызунов на всю зиму

Грызуны обожают молочные продукты, а гипс, в свою очередь, обладает свойством быстро затвердевать при контакте с жидкостью. Когда грызун съедает смесь, гипс застывает в его желудке, что приводит к непроходимости кишечника. Этот метод давно зарекомендовал себя в сельской местности, где сложные химические препараты не всегда доступны.