mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 10:52

Published 16 декабря, 10:52

Modified 16 декабря, 10:54

Updated 16 декабря, 10:54

Как стакан молока и гипс навсегда избавят хозяйство от грызунов на всю зиму

Как стакан молока и гипс навсегда избавят хозяйство от грызунов на всю зиму

16 декабря 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney. Как стакан молока и гипс навсегда избавят хозяйство от грызунов на всю зиму
Грызуны — настоящая головная боль для любого хозяйства. Они проникают в дома, сараи и погреба, нанося ущерб имуществу и распространяя инфекции. Но есть простой способ избавиться от них с помощью доступных ингредиентов. Открываем старый, но эффективный рецепт, который решит проблему за одну зиму.

С наступлением холодов мыши и крысы ищут тёплые укрытия, часто выбирая дома, дачи и хозяйственные помещения. Их присутствие несёт не только материальный ущерб, но и угрозу здоровью, так как грызуны переносят опасные заболевания. Если появляются характерные следы — шорохи, экскременты или повреждённые продукты, нужно действовать без промедления.

Современные отпугиватели, как правило, не дают долгосрочного эффекта. Народные методы нередко оказываются эффективнее и обходятся дешевле. Один из таких способов — использование смеси молока и гипса.

Как работает метод с гипсом и молоком?

Грызуны обожают молочные продукты, а гипс, в свою очередь, обладает свойством быстро затвердевать при контакте с жидкостью. Когда грызун съедает смесь, гипс застывает в его желудке, что приводит к непроходимости кишечника. Этот метод давно зарекомендовал себя в сельской местности, где сложные химические препараты не всегда доступны.

— При попадании в желудок грызуна гипс загустевает и закупоривает кишечник, вызывая его непроходимость. Из-за этого зверёк через некоторое время погибнет, — говорится на сайте GdeKlop.ru.
Как работает метод с гипсом и молоком?Как работает метод с гипсом и молоком?
Как работает метод с гипсом и молоком?. Фото: Изображение Midjourney

Инструкция по приготовлению

Для создания отравы понадобятся всего два компонента: молоко и гипс.

1. Выбор ингредиентов:

  • Молоко — любое, даже немного прокисшее, подойдёт.
  • Гипс — продаётся в строительных магазинах, стоимость — около 100 рублей за 1 кг.

2. Приготовление смеси:

  • Смешайте молоко с гипсом в пропорциях 1:1.
  • Консистенция должна быть похожа на жидкое тесто — легко формируемая, но не слишком густая.

3. Размещение отравы:

  • Разложите смесь рядом с норками, вдоль стен или в местах, где были замечены грызуны.
  • Для усиления эффекта рядом можно поставить небольшую ёмкость с чистой водой — после еды грызуны обязательно попытаются попить, что ускорит процесс затвердевания гипса.

Насколько безопасен этот метод?

В отличие от промышленных ядов, гипсовая смесь безопасна для человека и домашних животных, если не используется в больших количествах. Однако важно не допускать, чтобы питомцы случайно съели приманку. Для этого можно разместить смесь в труднодоступных местах.

Дополнительные советы

Чтобы полностью избавиться от грызунов, важно не только использовать отраву, но и устранить возможные пути их проникновения:

  • Закройте все щели и отверстия в стенах.
  • Убирайте продукты в герметичные ёмкости.
  • Регулярно проверяйте помещения, где хранятся запасы еды.

Ранее эксперты рассказали, как заставить мышей обходить ваш погреб.

Один «Доширак» от мышей и крыс: простой способ избавиться от грызунов на всю зиму
Узнать подробнее
Читайте также:
Грызуны атакуют: советы с Reddit, которые заставят бежать мышей без оглядкиКонец тараканьего нашествия: 5 средств, которые сметают вредителей в один мигКак выгонять мышей, не потратив кучу денег: топ-5 самых эффективных средств
#Ольга Харина#Все материалы авторов#Вредители#Дом и сад#Крысы#Борьба с вредителями
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика