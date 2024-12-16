Инженер «Башкирэнерго» получил срок за счетчики

Как установил суд, предприимчивый инженер с 2020 по 2024 получал взятки от троих местных жителей за то, что вносил в документы липовые показатели потребленной электроэнергии. Всего за четыре года горе-инженер получил более ₽320 000, которые потратил на личные нужды.