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Posted 16 декабря, 10:21

Published 16 декабря, 10:21

Modified 16 декабря, 16:50

Updated 16 декабря, 16:50

Работник «Башкирэнерго» четыре года скручивал показания счетчиков

Инженер «Башкирэнерго» получил срок за счетчики

16 декабря 2024, 10:21
Фото: 1MI.

Работник «Башкирэнерго» четыре года скручивал показания счетчиков

Специалист энергетического предприятия получил шесть лет условного заключения за коммерческий подкуп, сообщила прокуратура Башкирии в понедельник, 16 декабря.

Как установил суд, предприимчивый инженер с 2020 по 2024 получал взятки от троих местных жителей за то, что вносил в документы липовые показатели потребленной электроэнергии. Всего за четыре года горе-инженер получил более ₽320 000, которые потратил на личные нужды.

Суд сумму ущерба конфисковал, дал мужчине шесть лет условного заключения, а также запретил работать в сфере ЖКХ на четыре года.

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