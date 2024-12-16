Инженер «Башкирэнерго» получил срок за счетчики

Posted 16 декабря, 10:21
Published 16 декабря, 10:21
Modified 16 декабря, 16:50
Updated 16 декабря, 16:50
Как установил суд, предприимчивый инженер с 2020 по 2024 получал взятки от троих местных жителей за то, что вносил в документы липовые показатели потребленной электроэнергии. Всего за четыре года горе-инженер получил более ₽320 000, которые потратил на личные нужды.
Суд сумму ущерба конфисковал, дал мужчине шесть лет условного заключения, а также запретил работать в сфере ЖКХ на четыре года.
Ранее Mkset рассказал, как топ-менеджер строительной фирмы обманул дольщиков на две квартиры в новом ЖК в Башкирии.