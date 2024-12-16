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Posted 16 декабря, 05:20

Published 16 декабря, 05:20

Modified 16 декабря, 05:22

Updated 16 декабря, 05:22

В Башкортостане девушки в купальниках покорили склоны Абзаково

Голые девушки прокатились на горнолыжном курорте в Башкирии

16 декабря 2024, 05:20
Фото: 1MI.

В Башкортостане девушки в купальниках покорили склоны Абзаково

Три девушки в купальниках промчались по склонам горнолыжного курорта Абзаково, вызвав бурную реакцию в соцсетях, сообщают в понедельник, 16 декабря, инсайдерские телеграмм-каналы.

В то время как большинство отдыхающих были одеты в теплую зимнюю одежду, три красавицы выбрали совсем другой стиль — они решили спуститься по склону в одних купальниках. Видео с их «экстремальным» катанием быстро разлетелось по интернету. Автор ролика отметил заметное увеличение количества зрителей после появления девушек. Это событие вызвало волну комментариев, разделив пользователей на два лагеря.

Часть пользователей выразила недоумение и осуждение, сравнивая действия девушек с «развратом».

— На пляже — нормально, а на лыжах — разврат? Дурдом, — пишет Сергей.
— Наверное, на пляже тоже было бы непонятно, если бы девушки купались в зимней одежде для катания на лыжах. Каждому месту своя одежда, разве не так, — отвечает Динара.

Другие комментаторы выражали озабоченность здоровьем девушек, предрекая им цистит, менингит или воспаление легких.

— Бедняги хайпанули с конкретным вредом для здоровья, — писал один из пользователей.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии очевидцы засняли необычно оформленный к Новому году автомобиль.

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