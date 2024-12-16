Голые девушки прокатились на горнолыжном курорте в Башкирии

Posted 16 декабря, 05:20
Published 16 декабря, 05:20
Modified 16 декабря, 05:22
Updated 16 декабря, 05:22
В то время как большинство отдыхающих были одеты в теплую зимнюю одежду, три красавицы выбрали совсем другой стиль — они решили спуститься по склону в одних купальниках. Видео с их «экстремальным» катанием быстро разлетелось по интернету. Автор ролика отметил заметное увеличение количества зрителей после появления девушек. Это событие вызвало волну комментариев, разделив пользователей на два лагеря.
Часть пользователей выразила недоумение и осуждение, сравнивая действия девушек с «развратом».
— На пляже — нормально, а на лыжах — разврат? Дурдом, — пишет Сергей.
— Наверное, на пляже тоже было бы непонятно, если бы девушки купались в зимней одежде для катания на лыжах. Каждому месту своя одежда, разве не так, — отвечает Динара.
Другие комментаторы выражали озабоченность здоровьем девушек, предрекая им цистит, менингит или воспаление легких.
— Бедняги хайпанули с конкретным вредом для здоровья, — писал один из пользователей.