Голые девушки прокатились на горнолыжном курорте в Башкирии

В то время как большинство отдыхающих были одеты в теплую зимнюю одежду, три красавицы выбрали совсем другой стиль — они решили спуститься по склону в одних купальниках. Видео с их «экстремальным» катанием быстро разлетелось по интернету. Автор ролика отметил заметное увеличение количества зрителей после появления девушек. Это событие вызвало волну комментариев, разделив пользователей на два лагеря.