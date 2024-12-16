Газпромбанк Автолизинг запустил топливную программу совместно с компанией E1 CARD

Posted 16 декабря, 06:48
Published 16 декабря, 06:48
Modified 18 декабря, 09:43
Updated 18 декабря, 09:43
E1 CARD — международная процессинговая компания, поставщик безналичных платежных и IT-решений для бесперебойной работы бизнеса с собственным автопарком.
Владельцы топливной карты E1 CARD имеют все возможности для эффективного управления своими расходами на бензин и сопутствующие сервисы (мойку, парковку, дорожные сборы и т. д.). Карты принимают более 16 000 автозаправочных станций.
Точный размер скидки зависит от выбранной сети АЗС, каждый из партнеров E1 CARD предлагает свои условия. Дополнительную экономию предпринимателям обеспечивает возврат 20% НДС, который могут осуществить юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения.
После заключения договора с поставщиком услуг и оформления карты вам станут доступны личный кабинет на сайте e1-card.ru и мобильное приложение E1 CARD. Выпущенные карты доставляются курьерской службой. Обслуживание бесплатное. В случае возникновения вопросов можно обратиться к персональному менеджеру или в службу поддержки, работающую в режиме 24/7.
В мобильном приложении E1 CARD предусмотрены лимиты расходов по дням, АЗС, видам и объему топлива. Для пользователей карт предусмотрена возможность отсрочки платежей (до 30 дней) и авансирование.
Услуга «Топливные карты Е1 Card» предоставляется ООО «Онлайн Кардс», ИНН 6732075238 в пределах территории эксплуатации, обозначенной в «Общих условиях лизинга» компании Газпромбанк Автолизинг. Подробная информация по ссылке.
Обращаем ваше внимание, что информация носит информационный характер, не является офертой, публичной офертой или предложением делать оферту в соответствии со ст. 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
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