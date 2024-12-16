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Posted 16 декабря, 17:40

Published 16 декабря, 17:40

Modified 16 декабря, 17:40

Updated 16 декабря, 17:40

Ефимов: Инвесторы откроют в столице 2 детских сада и гостиницу по льготной аренде

Ефимов: Инвесторы откроют в столице 2 детских сада и гостиницу по льготной аренде

16 декабря 2024, 17:40
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В течение 11 месяцев 2024 года в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» бизнесмены арендовали свыше 2,7 тысячи квадратных метров городской недвижимости для создания частных образовательных учреждений и гостиниц.

Эту информацию озвучил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

По его словам, в течение последних 12 лет программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» способствует привлечению частных инвестиций для восстановления исторических зданий и запуска различных видов бизнеса в городских объектах. С начала января текущего года предприниматели посредством торгов арендовали три здания с общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метров, которые будут использоваться под два частных детских сада и гостиницу. В настоящее время бизнес располагает 65 объектами в столице, общая площадь которых составляет почти 63,2 тысячи квадратных метров.

Как сообщает mos.ru, данная программа начала функционировать в Москве в 2012 году и доступна для арендаторов объектов культурного наследия. С 2013 года ею имеют право воспользоваться инвесторы, желающие открыть частные детские сады и школы. В 2022 году предприниматели получили возможность аренды городских площадей для гостиниц на льготных условиях.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что арендованные с начала года объекты недвижимости расположены в трех административных округа столицы — Юго-Восточном, Северном и Центральном. Город передал предпринимателям два объекта общей площадью свыше 1,8 тысячи квадратных метров для создания частных дошкольных учреждений, а в третьем инвестор сможет открыть отель категории «три звезды» или выше.

Для участия в данной программе предприниматели обязаны пройти специализированные аукционы. С победителем подписывается долгосрочный контракт аренды: на 49 лет для учебных заведений и объектов культурного наследия, на 20 лет — для гостиничных комплексов.

Инвестор должен провести ремонтные работы в здании и выполнить все требования для организации образовательной деятельности или функционирования отеля. После успешного выполнения этих условий возможно получение льготного тарифа.

Развитие электронных бизнес-сервисов соответствует целям национального проекта «Цифровая экономика». Более подробную информацию о данном проекте и других инициативах, реализуемых в Москве, можно найти здесь.

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