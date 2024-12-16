Ефимов: Инвесторы откроют в столице 2 детских сада и гостиницу по льготной аренде

По его словам, в течение последних 12 лет программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» способствует привлечению частных инвестиций для восстановления исторических зданий и запуска различных видов бизнеса в городских объектах. С начала января текущего года предприниматели посредством торгов арендовали три здания с общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метров, которые будут использоваться под два частных детских сада и гостиницу. В настоящее время бизнес располагает 65 объектами в столице, общая площадь которых составляет почти 63,2 тысячи квадратных метров.