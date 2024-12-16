Два простых ингредиента — и ваш светлый плед снова будет безупречно чистым

Вы, наверное, удивитесь, но для того чтобы ваш плед снова стал ярким, мягким и чистым, вам не нужно искать дорогие средства или использовать сложные химикаты. Все, что требуется, можно найти в обычном магазине. Как это работает? Все достаточно просто. Кислородный отбеливатель и зубная паста — вот два компонента, которые способны справиться с этой задачей, считает домохозяйка Мария Жукова.