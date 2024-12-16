Бонни и Клайд из Башкирии обокрали цветочный магазин

Предприимчивая парочка из Стерлитамака вместе с другом зашли за букетом белых гвоздик в один из цветочных магазинов города. Однако оплаченного букета невесте, видимо, оказалось мало. Женщина решила порадовать себя парочкой плюшевых мишек, которых она ловко спрятала за букетом цветов.