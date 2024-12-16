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Posted 16 декабря, 12:34

Published 16 декабря, 12:34

Modified 16 декабря, 16:27

Updated 16 декабря, 16:27

Жених и невеста из Башкирии украли мягкие игрушки в ларьке

Бонни и Клайд из Башкирии обокрали цветочный магазин

16 декабря 2024, 12:34
Фото: 1MI.

Жених и невеста из Башкирии украли мягкие игрушки в ларьке

Молодожены сразу после ЗАГСа вместе с дружком украли плюшевых медведей в цветочном магазине в Стерлитамаке, сообщило МВД РБ в понедельник, 16 декабря.

Предприимчивая парочка из Стерлитамака вместе с другом зашли за букетом белых гвоздик в один из цветочных магазинов города. Однако оплаченного букета невесте, видимо, оказалось мало. Женщина решила порадовать себя парочкой плюшевых мишек, которых она ловко спрятала за букетом цветов.

Ее избранник, выходя из ларька, ловко прихватил ещё одну мягкую игрушку стоимостью в ₽1200.

Фото: tg/Честный репортаж

Ловкую парочку быстро вычислили. Оказалось, что 38-летняя невеста ранее уже была судима за кражу. Теперь ей грозит штраф или арест.

Ранее Mkset рассказал, как «ниндзя» из Башкирии обокрал «Магнит».

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