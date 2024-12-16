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Posted 16 декабря, 05:56

Published 16 декабря, 05:56

Modified 16 декабря, 05:58

Updated 16 декабря, 05:58

Боец из Башкирии был посмертно награжден за свой подвиг

Боец из Башкирии был посмертно награжден за свой подвиг

16 декабря 2024, 05:56
Фото: Vk/Олег Ефимов.
Жители Бакалинского района собрались, чтобы проститься с Дмитрием Федотовым, сообщает в понедельник, 16 декабря, глава администрации района Олег Ефимов.

Дмитрий Геннадьевич Федотов был жителем деревни Утарово и с августа 2024 года принимал участие в специальной военной операции. Его служба была полна самоотверженности и преданности своему делу. Он до последнего момента оставался верен своему выбору и защищал интересы своей страны.

На прощании с Дмитрием в воскресенье, 15 декабря, собрались родные, друзья и односельчане. Каждый из них пришел выразить свои соболезнования и почтить память. В знак признания, Дмитрий был награжден Орденом Мужества посмертно.

— Мы всегда будем помнить о нашем земляке, его имя навсегда останется в истории, — пишет Олег Ефимов.

Как ранее сообщал Mkset, в День Героев Отечества в Уфе открыли мемориальную доску в честь врача, погибшего на специальной военной операции.

Уфимский врач погиб на СВО
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