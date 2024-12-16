Боец из Башкирии был посмертно награжден за свой подвиг

Дмитрий Геннадьевич Федотов был жителем деревни Утарово и с августа 2024 года принимал участие в специальной военной операции. Его служба была полна самоотверженности и преданности своему делу. Он до последнего момента оставался верен своему выбору и защищал интересы своей страны.