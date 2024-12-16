Боец из Башкирии был посмертно награжден за свой подвиг

Posted 16 декабря, 05:56
Published 16 декабря, 05:56
Modified 16 декабря, 05:58
Updated 16 декабря, 05:58
Дмитрий Геннадьевич Федотов был жителем деревни Утарово и с августа 2024 года принимал участие в специальной военной операции. Его служба была полна самоотверженности и преданности своему делу. Он до последнего момента оставался верен своему выбору и защищал интересы своей страны.
На прощании с Дмитрием в воскресенье, 15 декабря, собрались родные, друзья и односельчане. Каждый из них пришел выразить свои соболезнования и почтить память. В знак признания, Дмитрий был награжден Орденом Мужества посмертно.
— Мы всегда будем помнить о нашем земляке, его имя навсегда останется в истории, — пишет Олег Ефимов.
Как ранее сообщал Mkset, в День Героев Отечества в Уфе открыли мемориальную доску в честь врача, погибшего на специальной военной операции.