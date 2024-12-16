Байкер переломал ноги девушке в Уфе

Posted 16 декабря, 07:17
Published 16 декабря, 07:17
Modified 16 декабря, 17:01
Updated 16 декабря, 17:01
Авария случилась в воскресенье, 15 декабря, около девяти часов вечера. Как стало известно, 32-летний водитель «Дэу Джентра» при развороте не заметил мотоцикл «Кайя», за рулем которого находился 17-летний подросток. В результате столкновения мотоцикл потерял управление и врезался в припаркованный автомобиль «Лада Гранта».
По итогу, 16-летняя пассажирка мотоцикла получила травмы ног и была госпитализирована. Многие пользователи соцсетей уже выразили свое недовольство по поводу того, что некоторые байкеры продолжают кататься на двух колесах даже в холодное время года. Госавтоинспекция начала административное расследование по факту ДТП, а транспортные средства нарушителей были помещены на специализированную стоянку.
Как ранее сообщал Mkset, на трассе Уфа-Бирск-Янаул произошла авария, унесшая жизнь молодого водителя.