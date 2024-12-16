Байкер переломал ноги девушке в Уфе

По итогу, 16-летняя пассажирка мотоцикла получила травмы ног и была госпитализирована. Многие пользователи соцсетей уже выразили свое недовольство по поводу того, что некоторые байкеры продолжают кататься на двух колесах даже в холодное время года. Госавтоинспекция начала административное расследование по факту ДТП, а транспортные средства нарушителей были помещены на специализированную стоянку.