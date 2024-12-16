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Posted 16 декабря, 07:17

Published 16 декабря, 07:17

Modified 16 декабря, 17:01

Updated 16 декабря, 17:01

Юный мопедист разбился в Уфе

Байкер переломал ноги девушке в Уфе

16 декабря 2024, 07:17
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Юный мопедист разбился в Уфе

На проспекте Октября произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, сообщает в понедельник, 16 декабря, Госавтоинспекция Уфы.

Авария случилась в воскресенье, 15 декабря, около девяти часов вечера. Как стало известно, 32-летний водитель «Дэу Джентра» при развороте не заметил мотоцикл «Кайя», за рулем которого находился 17-летний подросток. В результате столкновения мотоцикл потерял управление и врезался в припаркованный автомобиль «Лада Гранта».

По итогу, 16-летняя пассажирка мотоцикла получила травмы ног и была госпитализирована. Многие пользователи соцсетей уже выразили свое недовольство по поводу того, что некоторые байкеры продолжают кататься на двух колесах даже в холодное время года. Госавтоинспекция начала административное расследование по факту ДТП, а транспортные средства нарушителей были помещены на специализированную стоянку.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Как ранее сообщал Mkset, на трассе Уфа-Бирск-Янаул произошла авария, унесшая жизнь молодого водителя.

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