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Posted 16 декабря, 06:57

Published 16 декабря, 06:57

Modified 16 декабря, 07:00

Updated 16 декабря, 07:00

Бюджет Башкирии увеличится на ₽12,6 млрд

Башкирия получит сюрприз на ₽12,6 млрд

16 декабря 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney.

Бюджет Башкирии увеличится на ₽12,6 млрд

Объем помощи Башкортостану из федерального бюджета увеличили до ₽81,5 млрд, сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая в понедельник, 16 декабря.

В бюджет Башкортостана за 2025 должно поступить ₽337,5 млрд. Сумма выросла на ₽12,6 млрд рублей, которые Башкирия дополнительно получит из федерального бюджета, а также на ₽1,2 млрд рублей собственных доходов за счет акциз на нефтепродукты. Интересно, что сумма планируемых доходов от дорожных штрафов снизилась на ₽0,8 млрд.

Дополнительный бюджет председатель Госсобрания Константин Толкачев планирует, ЖКХ, общественный транспорт и прочие соцнужды. Всего расходовать в Башкортостане планируют ₽341,5 млрд, дефицит остается, по сравнению с ₽10 млрд в прошлом году, уменьшился до ₽4 млрд.

Депутаты окончательно рассмотрят и примут бюджет на следующий год в четверг, 19 декабря.

В 2024 году доходы республики, согласно бюджету, составят ₽289 млрд, а расходы — ₽299 млрд. Основное внимание в бюджете уделено социальной сфере, а также развитию инфраструктуры, сельского хозяйства и улучшению городской среды. Большую часть расходов (94,7%) направили на выполнение программных целей.

Ранее Mkset рассказал о послании Госсобранию главы республики Радия Хабирова: в Башкирии построят деревню, Уфу вновь переделают, а также в Башкирии начнет действовать уникальная программа — работникам раздадут по миллиону.

На повестке у Хабирова: снежный коллапс и вонь в Уфе
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