Башкирия получит сюрприз на ₽12,6 млрд

Posted 16 декабря, 06:57
Published 16 декабря, 06:57
Modified 16 декабря, 07:00
Updated 16 декабря, 07:00
В бюджет Башкортостана за 2025 должно поступить ₽337,5 млрд. Сумма выросла на ₽12,6 млрд рублей, которые Башкирия дополнительно получит из федерального бюджета, а также на ₽1,2 млрд рублей собственных доходов за счет акциз на нефтепродукты. Интересно, что сумма планируемых доходов от дорожных штрафов снизилась на ₽0,8 млрд.
Дополнительный бюджет председатель Госсобрания Константин Толкачев планирует, ЖКХ, общественный транспорт и прочие соцнужды. Всего расходовать в Башкортостане планируют ₽341,5 млрд, дефицит остается, по сравнению с ₽10 млрд в прошлом году, уменьшился до ₽4 млрд.
Депутаты окончательно рассмотрят и примут бюджет на следующий год в четверг, 19 декабря.
В 2024 году доходы республики, согласно бюджету, составят ₽289 млрд, а расходы — ₽299 млрд. Основное внимание в бюджете уделено социальной сфере, а также развитию инфраструктуры, сельского хозяйства и улучшению городской среды. Большую часть расходов (94,7%) направили на выполнение программных целей.
Ранее Mkset рассказал о послании Госсобранию главы республики Радия Хабирова: в Башкирии построят деревню, Уфу вновь переделают, а также в Башкирии начнет действовать уникальная программа — работникам раздадут по миллиону.