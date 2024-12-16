Башкирия получит сюрприз на ₽12,6 млрд

В бюджет Башкортостана за 2025 должно поступить ₽337,5 млрд. Сумма выросла на ₽12,6 млрд рублей, которые Башкирия дополнительно получит из федерального бюджета, а также на ₽1,2 млрд рублей собственных доходов за счет акциз на нефтепродукты. Интересно, что сумма планируемых доходов от дорожных штрафов снизилась на ₽0,8 млрд.