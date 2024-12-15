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Posted 15 декабря, 07:36

Published 15 декабря, 07:36

Modified 15 декабря, 07:38

Updated 15 декабря, 07:38

Житель Башкирии задохнулся в бане

Житель Башкирии задохнулся в бане

15 декабря 2024, 07:36
Фото: ГК РБ по ЧС.
В Учалах ночёвка в бане на воскресенье, 15 декабря, обернулась трагедией — сообщает башкортостанский Госкомитет по ЧС.

Пожар, как доложили «службе 112» заметившие зарево соседи, вспыхнул ранним утром. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пламя, обнаружив внутри обгоревшей бани бездыханное тело мужчины. Им оказался 44-летний хозяин участка.

Как выяснилось позже, горожанин жил один. В бане он решил переночевать из-за проблем с отоплением в доме. Из-за чего вспыхнуло пламя — пытаются выяснить.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на новогодних каникулах введут особый противопожарный режим.

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