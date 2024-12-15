Житель Башкирии задохнулся в бане

Posted 15 декабря, 07:36
Published 15 декабря, 07:36
Modified 15 декабря, 07:38
Updated 15 декабря, 07:38
Пожар, как доложили «службе 112» заметившие зарево соседи, вспыхнул ранним утром. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пламя, обнаружив внутри обгоревшей бани бездыханное тело мужчины. Им оказался 44-летний хозяин участка.
Как выяснилось позже, горожанин жил один. В бане он решил переночевать из-за проблем с отоплением в доме. Из-за чего вспыхнуло пламя — пытаются выяснить.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на новогодних каникулах введут особый противопожарный режим.