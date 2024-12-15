Жалоба Путину дошла до суда в Башкирии

Posted 15 декабря, 03:57
Published 15 декабря, 03:57
Modified 15 декабря, 03:59
Updated 15 декабря, 03:59
Напомним, ранее несколько сотен вахтовиков Региональной строительной компании (РСК) записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Сотрудники предприятия рассказали, что им не платили зарплату за с сентября 2024 года. Сами рабочие трудились на объекте РСК в Башкирии — на участке строящейся трассы М-12.
Вскоре после публикации ролика на объект с проверкой пришла прокуратура, а чуть позже следователи завели уголовное дело.
Как сообщили в Гострудинспекции, сейчас ведомство помогает работникам в составлении исков к компании.
Портал Ufa1 ранее сообщал, что средняя месячная зарплата вахтовиков составляет порядка ₽100 тысяч, соответственно, за три месяца — ₽300 тысяч. Рабочие рассказали журналистам, что после задержки зарплаты увольнительные написали 600 из 1000 сотрудников, трудившихся на объекте. Таким образом, долг только перед оставшимися 400 людьми может составлять около ₽18 млн.