Жалоба Путину дошла до суда в Башкирии

Портал Ufa1 ранее сообщал, что средняя месячная зарплата вахтовиков составляет порядка ₽100 тысяч, соответственно, за три месяца — ₽300 тысяч. Рабочие рассказали журналистам, что после задержки зарплаты увольнительные написали 600 из 1000 сотрудников, трудившихся на объекте. Таким образом, долг только перед оставшимися 400 людьми может составлять около ₽18 млн.