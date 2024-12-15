В Уфе запустили скорый поезд до Москвы и он шикарен

На первый рейс, по словам начальника поезда, купили 85% билетов. Цены на плацкартные места — от 3 000 рублей, на места в купе — от 7 000. Если сравнивать с авиабилетами, то купе проигрывает: 15 декабря самый дешевый билет на самолет до Москвы можно было купить за 5 411 рублей. Но на это у начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислава Губанова есть свой ответ: «Мы сегодня с авиацией не конкурируем, мы сегодня с ними перевозим пассажиров вместе».