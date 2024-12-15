В Уфе запустили скорый поезд до Москвы и он шикарен

Posted 15 декабря, 06:47
Published 15 декабря, 06:47
Modified 15 декабря, 06:51
Updated 15 декабря, 06:51
Ровно в 9.20 с первого пути уфимского железнодорожного вокзала отправился в Москву первый рейс нового скорого поезда № 49/50. В его составе — шесть плацкартных вагонов по 54 места, шесть купейных — по 36 мест и один штабной. Журналистам разрешили раньше пассажиров заглянуть внутрь поезда.
Первое, что бросается в глаза при входе — шкафчик с едой и напитками, которые можно купить в дороге. Есть лимонад, чай, кофе и печенье со снеками, есть и картофельное пюре с лапшой быстрого приготовления. Цены можно узнать из информации на стенде: лапша «Роллтон» по 145 рублей, чай — 50-70, шоколадный батончик — 120. А еще тут можно приобрести сувениры, кроссворды и даже игрушки для детей.
«Вагона-ресторана в составе поезда нет, но есть вендинговая зона. Будут установлены аппараты с горячим питанием», — поделился с Mkset начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов. А сотрудники РЖД добавили, что есть услуга по доставке еды к поезду, можно воспользоваться и ей.
В составе скорого поезда «Уфа — Москва» есть специальный вагон «Девять чудес Башкортостана». Купе внутри оформлены национальным орнаментом и видами достопримечательностей республики.
«Национальное питание будет в этом вагоне?», — спрашиваем Владислава Губанова. Ответ лаконичный: «Мы рассматриваем».
Плацкартные места в поезде выглядят привычно, на столе — подстаканники, вода и информация для пассажиров. Из непривычного — душевая кабина в плацкартной группе и электронное табло с такими данными: номер вагона, температура внутри и снаружи, дата и время, свободен туалет или нет.
Купе заслуживает отдельного описания. Здесь есть биотуалет и душ, розетки для каждого пассажира, удобная подсветка. Каждому пассажиру дают электронную карту, которой можно открыть и закрыть купе. Плюс есть отдельная комната для багажа, в которой можно даже отправить в путь какое-то домашнее животное без сопровождения хозяине. Вагон оборудован кондиционерами.
Добавим, поезд № 49/50 отправляется из Уфы в 9.20, а в Москве пассажиры должны быть на следующие сутки, в 11.15. Из Москвы поезд будет отправляться с 16 декабря в 15.25, а прибывать в Уфу на следующий день, в 22.09. Отправка поезда — через день, но перед Новым годом будут и дополнительные рейсы.
На первый рейс, по словам начальника поезда, купили 85% билетов. Цены на плацкартные места — от 3 000 рублей, на места в купе — от 7 000. Если сравнивать с авиабилетами, то купе проигрывает: 15 декабря самый дешевый билет на самолет до Москвы можно было купить за 5 411 рублей. Но на это у начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислава Губанова есть свой ответ: «Мы сегодня с авиацией не конкурируем, мы сегодня с ними перевозим пассажиров вместе».