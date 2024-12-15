В Уфе разрабатывают новую планировку юго-западного склона за ₽50 млн

Posted 15 декабря, 06:31
Published 15 декабря, 06:31
Modified 15 декабря, 06:33
Updated 15 декабря, 06:33
Речь идёт о территории между железнодорожным и Затонским мостами, а также микрорайона Нижегородка. Как упомянули чиновники, планировка этой части города осуществляется с учётом вопросов комплексного развития территорий и генплана Уфы до 2042 года.
Напомним, два контракта на право застройки юго-западного склона предприятие выиграло в феврале 2024 года. Договоры тогда обошлись организации в ₽20 млн и ₽30 млн. Развитию подлежат почти 330 га территории.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе открыли лестницу-тропу с Набережной к известной уфимской достопримечательности.