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Posted 15 декабря, 06:31

Published 15 декабря, 06:31

Modified 15 декабря, 06:33

Updated 15 декабря, 06:33

В Уфе разрабатывают новую планировку юго-западного склона за ₽50 млн

В Уфе разрабатывают новую планировку юго-западного склона за ₽50 млн

15 декабря 2024, 06:31
Фото: Главрахитектура Уфы.
В столице Башкирии в воскресенье, 15 декабря, продолжается проектирование территории юго-западного склона города — об этом отчиталась Главархитектура Уфы.

Речь идёт о территории между железнодорожным и Затонским мостами, а также микрорайона Нижегородка. Как упомянули чиновники, планировка этой части города осуществляется с учётом вопросов комплексного развития территорий и генплана Уфы до 2042 года.

Напомним, два контракта на право застройки юго-западного склона предприятие выиграло в феврале 2024 года. Договоры тогда обошлись организации в ₽20 млн и ₽30 млн. Развитию подлежат почти 330 га территории.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе открыли лестницу-тропу с Набережной к известной уфимской достопримечательности.

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