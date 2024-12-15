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Posted 15 декабря, 07:49

Published 15 декабря, 07:49

Modified 15 декабря, 07:51

Updated 15 декабря, 07:51

Качество уборки снега проверяют в Уфе

В Уфе инспектируют сугробы

15 декабря 2024, 07:49
Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram.

Качество уборки снега проверяют в Уфе

В столице Башкирии трио чиновников лично вышло проверять, как коммунальщики чистят дороги — об этом отчитался глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов в субботу, 14 декабря.

На инспектирование чиновник вышел вместе с коллегами — своим «замом» Дмитрием Мироновым и директором службы по благоустройству Динаром Алхузиным.

Как можно понять из публикации Ахмедьянова, работа по уборке снега его устроила не полностью — чиновник указал, что на местах они «сразу вносили необходимые коррективы».

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе во время снегопада произошли две подряд аварии с участием автобусом «Башавтотранса».

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