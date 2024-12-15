В Уфе инспектируют сугробы

Posted 15 декабря, 07:49
Published 15 декабря, 07:49
Modified 15 декабря, 07:51
Updated 15 декабря, 07:51
На инспектирование чиновник вышел вместе с коллегами — своим «замом» Дмитрием Мироновым и директором службы по благоустройству Динаром Алхузиным.
Как можно понять из публикации Ахмедьянова, работа по уборке снега его устроила не полностью — чиновник указал, что на местах они «сразу вносили необходимые коррективы».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе во время снегопада произошли две подряд аварии с участием автобусом «Башавтотранса».