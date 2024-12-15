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Posted 15 декабря, 08:49

Published 15 декабря, 08:49

Modified 15 декабря, 08:51

Updated 15 декабря, 08:51

В Уфе дети ходят в школу по оживлённому шоссе

В Уфе дети ходят в школу по оживлённому шоссе

15 декабря 2024, 08:49
Фото: 1MI (архивное фото).
Жители ЖК «Сосны» в воскресенье, 15 декабря, обратились с криком души к уфимским чиновникам — из-за непродуманного транспортного сообщения детям, по словам родителей, приходится ежедневно рисковать собой.

Как указал автор обращения, в самом микрорайоне школ нет. В связи с этим, посещать занятия детям приходится в соседнем посёлке 8 Марта. При этом подвоза на школьных автобусах не осуществляется.

В сложившейся ситуации у детей имеется лишь два маршрута — по обочине оживлённого Алексеевского шоссе либо через частный сектор, где нет ни освещения, ни тротуаров, а саму местность облюбовали бездомные собаки.

— Неоднократно родители учеников обращались в администрацию школы,
в администрацию с просьбой обеспечить подвоз по вышеуказанному маршруту. Ссылаются на то, что школьные автобусы теперь находятся на балансе МБУ «Служба по благоустройству города» и они не могут принять меры и обеспечить подвоз. На сегодняшний день в школе имеются 2 автобуса, на втором автобусе нет водителя (вакансия на официальных сайтах центра занятости отсутствует). Прошу Вас взять на контроль данный вопрос, — пишет автор обращения.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии завели уголовное дело из-за драки школьников в среднеобразовательном учреждении Стерлитамака. Разбирательства по инциденту дошли до главы Следственного комитета.

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