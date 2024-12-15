В Уфе дети ходят в школу по оживлённому шоссе

Posted 15 декабря, 08:49
Published 15 декабря, 08:49
Modified 15 декабря, 08:51
Updated 15 декабря, 08:51
Как указал автор обращения, в самом микрорайоне школ нет. В связи с этим, посещать занятия детям приходится в соседнем посёлке 8 Марта. При этом подвоза на школьных автобусах не осуществляется.
В сложившейся ситуации у детей имеется лишь два маршрута — по обочине оживлённого Алексеевского шоссе либо через частный сектор, где нет ни освещения, ни тротуаров, а саму местность облюбовали бездомные собаки.
— Неоднократно родители учеников обращались в администрацию школы,
в администрацию с просьбой обеспечить подвоз по вышеуказанному маршруту. Ссылаются на то, что школьные автобусы теперь находятся на балансе МБУ «Служба по благоустройству города» и они не могут принять меры и обеспечить подвоз. На сегодняшний день в школе имеются 2 автобуса, на втором автобусе нет водителя (вакансия на официальных сайтах центра занятости отсутствует). Прошу Вас взять на контроль данный вопрос, — пишет автор обращения.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии завели уголовное дело из-за драки школьников в среднеобразовательном учреждении Стерлитамака. Разбирательства по инциденту дошли до главы Следственного комитета.