В Башкирии школьника «поставили на счётчик»: вмешался Бастрыкин

Posted 15 декабря, 08:02
Published 15 декабря, 08:02
Modified 15 декабря, 08:04
Updated 15 декабря, 08:04
Ранее Mkset публиковал кадры разборок между двумя учениками среднеобразовательного учреждения. На записи молодой человек наносит сверстнику удары, требуя «достать» ему ₽15 тысяч. Видео вскоре дошло до прокуратуры и следователей. В школу пришли с проверкой и завели уголовное дело.
— Председатель Следственного комитета <…> поручил <…> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в ведомстве.