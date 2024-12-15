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Posted 15 декабря, 08:02

Published 15 декабря, 08:02

Modified 15 декабря, 08:04

Updated 15 декабря, 08:04

Вымогательство в башкирской школе дошло до московских следователей

В Башкирии школьника «поставили на счётчик»: вмешался Бастрыкин

15 декабря 2024, 08:02
Фото: strkoroche/Telegram..

Вымогательство в башкирской школе дошло до московских следователей

Башкортостанские следователи в воскресенье, 15 декабря, готовят отчёт главе ведомства Александру Бастрыкину — как пишет пресс-служба СК, начальник Комитета поставил на контроль расследование вымогательства в школе Стерлитамака.

Ранее Mkset публиковал кадры разборок между двумя учениками среднеобразовательного учреждения. На записи молодой человек наносит сверстнику удары, требуя «достать» ему ₽15 тысяч. Видео вскоре дошло до прокуратуры и следователей. В школу пришли с проверкой и завели уголовное дело.

Драка школьников в Башкирии довела до уголовного дела
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— Председатель Следственного комитета <…> поручил <…> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в ведомстве.
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