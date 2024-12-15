В Башкирии школьника «поставили на счётчик»: вмешался Бастрыкин

Ранее Mkset публиковал кадры разборок между двумя учениками среднеобразовательного учреждения. На записи молодой человек наносит сверстнику удары, требуя «достать» ему ₽15 тысяч. Видео вскоре дошло до прокуратуры и следователей. В школу пришли с проверкой и завели уголовное дело.