В Башкирии сердце есть только у гаишников

Posted 15 декабря, 13:56
Published 15 декабря, 13:56
Modified 15 декабря, 13:58
Updated 15 декабря, 13:58
«Голосующих» пассажиров минивэна экипаж ДПС заметил у обочины. Попавшие в беду люди рассказали, что не доехали 20 км до места назначения, когда в транспортном средстве закончился бензин. Долгое время пассажиры и водитель пытались поймать попутку, однако ни один проезжавший мимо автомобилист не остановился.
Сотрудники ГАИ помогли перепарковать минивэн и обеспечили безопасность во время дозаправки. Как только автомобиль завёлся, а правоохранители убедились, что транспортное средство способно исправно ехать, стражи порядка продолжили патрулирование.