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Posted 15 декабря, 13:56

Published 15 декабря, 13:56

Modified 15 декабря, 13:58

Updated 15 декабря, 13:58

Полицейские спасли застрявший на трассе минивэн в Башкирии

В Башкирии сердце есть только у гаишников

15 декабря 2024, 13:56
Фото: 1MI.

Полицейские спасли застрявший на трассе минивэн в Башкирии

На трассе Уфа — Оренбург единственными, кто ответил на призыв о помощи застрявшего микроавтобуса, оказались сотрудники ГАИ — о произошедшем на днях случае в воскресенье, 15 декабря, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Голосующих» пассажиров минивэна экипаж ДПС заметил у обочины. Попавшие в беду люди рассказали, что не доехали 20 км до места назначения, когда в транспортном средстве закончился бензин. Долгое время пассажиры и водитель пытались поймать попутку, однако ни один проезжавший мимо автомобилист не остановился.

Сотрудники ГАИ помогли перепарковать минивэн и обеспечили безопасность во время дозаправки. Как только автомобиль завёлся, а правоохранители убедились, что транспортное средство способно исправно ехать, стражи порядка продолжили патрулирование.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии за один день рейдов задержали 49 пьяных водителей.

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