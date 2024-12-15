В Башкирии сердце есть только у гаишников

«Голосующих» пассажиров минивэна экипаж ДПС заметил у обочины. Попавшие в беду люди рассказали, что не доехали 20 км до места назначения, когда в транспортном средстве закончился бензин. Долгое время пассажиры и водитель пытались поймать попутку, однако ни один проезжавший мимо автомобилист не остановился.