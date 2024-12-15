Уфимцев будут штрафовать за шашлык в Новый год

Разведение огня в мангалах будет разрешено, но лишь со строгим соблюдением множества требований: происходить это должно на частной территории, в пяти метрах от построек и с зоной очистки вокруг мангала от двух метров. Жарить шашлыки на природе будет строго запрещено.