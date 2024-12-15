Уфимцев будут штрафовать за шашлык в Новый год

Posted 15 декабря, 04:15
Published 15 декабря, 04:15
Modified 15 декабря, 04:17
Updated 15 декабря, 04:17
На повестке у кабмина и глав муниципалитетов стояло обеспечение пожарной безопасности в Новый год.
Так, с 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года в Башкортостане будет введён особый противопожарный режим. Он обозначает запрет на использование любого открытого огня, а также на посещение леса.
Разведение огня в мангалах будет разрешено, но лишь со строгим соблюдением множества требований: происходить это должно на частной территории, в пяти метрах от построек и с зоной очистки вокруг мангала от двух метров. Жарить шашлыки на природе будет строго запрещено.
Штрафы для граждан, нарушивших требования особого противопожарного режима, составляют ₽10-20 тысяч, а если их действия привели к пожару — то ₽40-50 тысяч.
В городах и сёлах Башкирии с 28 декабря по 12 января также планируют проводить профилактическую работу. Кроме того, спасатели будут обходить дома категорий граждан, которым положены пожарные извещатели, чтобы вручить устройства.
Ранее Mkset сообщал о жутком пожаре в Абзелиловском районе Башкортостана, в ходе которого погибли двое детей.