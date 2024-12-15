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Posted 15 декабря, 04:15

Published 15 декабря, 04:15

Modified 15 декабря, 04:17

Updated 15 декабря, 04:17

Башкирия вводит противопожарный режим в новогодние каникулы

Уфимцев будут штрафовать за шашлык в Новый год

15 декабря 2024, 04:15
Фото: 1MI.

Башкирия вводит противопожарный режим в новогодние каникулы

Власти Башкирии в минувшую пятницу, 13 декабря, приняли решение ввести особые запреты в период длинных каникул — отчиталось региональное правительство.

На повестке у кабмина и глав муниципалитетов стояло обеспечение пожарной безопасности в Новый год.

Так, с 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года в Башкортостане будет введён особый противопожарный режим. Он обозначает запрет на использование любого открытого огня, а также на посещение леса.

Разведение огня в мангалах будет разрешено, но лишь со строгим соблюдением множества требований: происходить это должно на частной территории, в пяти метрах от построек и с зоной очистки вокруг мангала от двух метров. Жарить шашлыки на природе будет строго запрещено.

Штрафы для граждан, нарушивших требования особого противопожарного режима, составляют ₽10-20 тысяч, а если их действия привели к пожару — то ₽40-50 тысяч.

В городах и сёлах Башкирии с 28 декабря по 12 января также планируют проводить профилактическую работу. Кроме того, спасатели будут обходить дома категорий граждан, которым положены пожарные извещатели, чтобы вручить устройства.

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Ранее Mkset сообщал о жутком пожаре в Абзелиловском районе Башкортостана, в ходе которого погибли двое детей.

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