Уфимцам списывают кредиты по ₽10 млн

Posted 15 декабря, 05:46
Published 15 декабря, 05:46
Modified 15 декабря, 05:48
Updated 15 декабря, 05:48
Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о прекращении кредитных обязательств участников СВО. Согласно документу, воспользоваться льготой могут контрактники, заключившие договор с Минобороны после 1 декабря 2024 года на срок больше года.
Действует мера поддержки на кредит, взятые до упомянутой даты, сумма которых составляет менее ₽10 млн. Списать его можно при вступлении в силу судебного акта о взыскании или начале исполнительного производства.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский «Восточный выезд» сделали бесплатным для некоторых категорий водителей.