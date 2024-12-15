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Posted 15 декабря, 05:46

Published 15 декабря, 05:46

Modified 15 декабря, 05:48

Updated 15 декабря, 05:48

Уфимцам списывают кредиты по ₽10 млн

Уфимцам списывают кредиты по ₽10 млн

15 декабря 2024, 05:46
Фото: 1MI.
Глава Дёмского района Уфы в минувшую пятницу, 13 декабря, провёл прямой эфир с руководителем местного отделения приставов, в котором обсудил новый закон о списании просроченных долгов.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о прекращении кредитных обязательств участников СВО. Согласно документу, воспользоваться льготой могут контрактники, заключившие договор с Минобороны после 1 декабря 2024 года на срок больше года.

Действует мера поддержки на кредит, взятые до упомянутой даты, сумма которых составляет менее ₽10 млн. Списать его можно при вступлении в силу судебного акта о взыскании или начале исполнительного производства.

«Восточный выезд» из Уфы сделали бесплатным
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский «Восточный выезд» сделали бесплатным для некоторых категорий водителей.

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