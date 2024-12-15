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Posted 15 декабря, 06:04

Published 15 декабря, 06:04

Modified 15 декабря, 06:06

Updated 15 декабря, 06:06

Танкиста ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии

Танкиста ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии

15 декабря 2024, 06:04
Фото: Андрей Иванюта / Telegram.
В Белорецком районе Башкортостана в минувшую пятницу, 13 декабря, состоялось прощание с погибшим в зоне СВО бойцом Робертом Арслановым — отчитался глава муниципалитета Андрей Иванюта.

Как гласит некролог, смертельное ранение участник спецоперации получиле ещё в мае 2024 года. Попал в зону боевых действий он в марте 2023 года — после вступления в ЧВК «Вагнер», позже контракт он подписал уже с Минобороны РФ. Службу проходил в качестве водителя-механика танковой дивизии. Участвовал в боях за Бахмут.

Не стало бойца за 38-м году жизни. Погибший является уроженцем села Новоасханово. Школу он закончил в Азикеево. Позже получил профессии сварщика и тракториста. Долгое время трудился на вахте в северных регионах.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в ходе спецоперации погиб автор множества книг из столицы Башкирии.

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