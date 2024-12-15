Танкиста ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии

Как гласит некролог, смертельное ранение участник спецоперации получиле ещё в мае 2024 года. Попал в зону боевых действий он в марте 2023 года — после вступления в ЧВК «Вагнер», позже контракт он подписал уже с Минобороны РФ. Службу проходил в качестве водителя-механика танковой дивизии. Участвовал в боях за Бахмут.