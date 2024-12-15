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Posted 15 декабря, 07:54

Published 15 декабря, 07:54

Modified 15 декабря, 07:56

Updated 15 декабря, 07:56

Семье сгоревших детей помогут власти Башкирии

Семье сгоревших детей помогут власти Башкирии

15 декабря 2024, 07:54
Фото: МЧС.
Администрация Абзелиловского района Башкортостана, где случился трагический пожар в доме многодетной семьи, окажет помощь погорельцам — заявил в субботу, 14 декабря, руководитель муниципалитета Ильдар Нафиков.

Напомним, как информировал Mkset, в селе Аскарово пламя уничтожило частный дом, где жила семья с несколькими детьми. Двое из них — мальчик и девочка девяти и десяти лет — в результате пожара погибли, ещё двое — попали в больницу, лишь одного трёхлетнего ребёнка удалось спасти из смертельной ловушки целым и невредимым.

Многодетная семья сгорела в Башкирии
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Глава района принёс семье искренние соболезнования и пообещал, что администрация муниципалитета окажет им всю необходимую поддержку.

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