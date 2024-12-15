Семье сгоревших детей помогут власти Башкирии

Posted 15 декабря, 07:54
Published 15 декабря, 07:54
Modified 15 декабря, 07:56
Updated 15 декабря, 07:56
Напомним, как информировал Mkset, в селе Аскарово пламя уничтожило частный дом, где жила семья с несколькими детьми. Двое из них — мальчик и девочка девяти и десяти лет — в результате пожара погибли, ещё двое — попали в больницу, лишь одного трёхлетнего ребёнка удалось спасти из смертельной ловушки целым и невредимым.
Глава района принёс семье искренние соболезнования и пообещал, что администрация муниципалитета окажет им всю необходимую поддержку.