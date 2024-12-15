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Posted 15 декабря, 19:00

Published 15 декабря, 19:00

Modified 15 декабря, 19:00

Updated 15 декабря, 19:00

Сегодня в Уфе: куда потратят городскую казну, подорожавший проезд, коварная метель

Сегодня в Уфе: куда потратят городскую казну, подорожавший проезд, коварная метель

15 декабря 2024, 19:00
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Дайджест Mkset к понедельнику, 16 декабря.

Погода в Уфе

В понедельник, 16 декабря, синоптики прогнозируют в Уфе облачную погоду, ночью — с прояснениями. Весь день будет идти снегопад, за дорогах подстерегает целый букет опасностей — заносы, накат, гололёд.

Направления ветра — южное, юго-западное. Скорость потоков воздуха большую часть времени будет составляеть 8-13 м/с, однако местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

За ночь похолодает до -12°C… -14°C, в светлое время суток показатели на термометрах достигнут -1°C… -3°C.

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Отключения воды в Уфе

В понедельник, 16 декабря, перекрыта будет одна из водопроводных линий Ленинского района Уфы для врезки нового водопровода, однако без воды ни один абонент не останется — таким образом, работы на горожанах никак не отобразятся.

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Перекрытия дорог в Уфе

  • Капитальный ремонт Шакшинского моста продолжается — две из четырёх полос путепровода остаются закрытыми вплоть до конца декабря. С точной датой полноценного запуска моста власти региона пока не определились;
  • На улице Ульяновых до 23 декабря закрыта половина проезжей части — на отрезке от дома №65/1 до проходной КПП;
  • На улице Пархоменко закрыты 2/3 чётной полосы проезжей части до 28 декабря;
  • Крайне правая полоса улицы Гвардейской в районе дома №38 также закрыта до 28 декабря.
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Повышение цен на проезд

С понедельника, 16 декабря, увеличивается цена за проезд на автобусах маршрута №210 (школа №75 — оздоровительный комплекс «Сипайловский»). Отныне он будет стоить ₽45. Изменения компания-перевозчик объяснила общей инфляцией.

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Обсуждение проекта бюджета

В столице Башкирии в понедельник, 16 декабря, состоятся публичные слушания о проекте бюджета города на 2025 год, а также плановый период 2026/27. Начнутся слушания в 16:00 в здании Уфимской детской филармонии (проспект Октября, 33).

Напомним, для подача предложений и регистрация для выступлений уже закрыты — они были доступны до 10 декабря.

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