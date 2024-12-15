Сегодня в Уфе: куда потратят городскую казну, подорожавший проезд, коварная метель

Posted 15 декабря, 19:00
Published 15 декабря, 19:00
Modified 15 декабря, 19:00
Updated 15 декабря, 19:00
В понедельник, 16 декабря, синоптики прогнозируют в Уфе облачную погоду, ночью — с прояснениями. Весь день будет идти снегопад, за дорогах подстерегает целый букет опасностей — заносы, накат, гололёд.
Направления ветра — южное, юго-западное. Скорость потоков воздуха большую часть времени будет составляеть 8-13 м/с, однако местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
За ночь похолодает до -12°C… -14°C, в светлое время суток показатели на термометрах достигнут -1°C… -3°C.
В понедельник, 16 декабря, перекрыта будет одна из водопроводных линий Ленинского района Уфы для врезки нового водопровода, однако без воды ни один абонент не останется — таким образом, работы на горожанах никак не отобразятся.
С понедельника, 16 декабря, увеличивается цена за проезд на автобусах маршрута №210 (школа №75 — оздоровительный комплекс «Сипайловский»). Отныне он будет стоить ₽45. Изменения компания-перевозчик объяснила общей инфляцией.
В столице Башкирии в понедельник, 16 декабря, состоятся публичные слушания о проекте бюджета города на 2025 год, а также плановый период 2026/27. Начнутся слушания в 16:00 в здании Уфимской детской филармонии (проспект Октября, 33).
Напомним, для подача предложений и регистрация для выступлений уже закрыты — они были доступны до 10 декабря.