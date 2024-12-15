Сбитый лось мучительно погиб в Уфе

На кадрах видно, как водитель, двигаясь по селу, замечает на обочине лося — выйдя из машины, чтобы разглядеть его поближе, автолюбитель понимает, что с животным явно что-то не так. Испуганное животное буквально ползком передвигается по земле, находясь не в силах даже встать на ноги.