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Posted 15 декабря, 06:40

Published 15 декабря, 06:40

Modified 15 декабря, 06:42

Updated 15 декабря, 06:42

В Уфе водитель сбил лося

Сбитый лось мучительно погиб в Уфе

15 декабря 2024, 06:40
Фото: ЦРЖД «Пин и Пуф» / Telegram.

В Уфе водитель сбил лося

В сети распространяют видео с лосём, погибающим посреди сельской дороги, — как сообщил центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» в субботу, 14 декабря, произошёл инцидент в уфимском посёлке Нагаево.

На кадрах видно, как водитель, двигаясь по селу, замечает на обочине лося — выйдя из машины, чтобы разглядеть его поближе, автолюбитель понимает, что с животным явно что-то не так. Испуганное животное буквально ползком передвигается по земле, находясь не в силах даже встать на ноги.

Как можно понять по движениям лося, судя по всему, незадолго до встречи его сбил другой водитель, оставив лесному жителю множественные переломы.

В ЦРЖД сообщили, что спасти животное волонтёрам и ветеринарам не удалось — лось вскоре погиб.

Видео: ЦРЖД «Пин и Пуф» / Telegram.
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