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Posted 15 декабря, 04:30

Published 15 декабря, 04:30

Modified 15 декабря, 04:32

Updated 15 декабря, 04:32

Путин назначил судей Башкирии

Путин устроил переназначения в Башкирии

15 декабря 2024, 04:30
Фото: kremlin.ru.

Путин назначил судей Башкирии

Президент РФ дал добро на кадровые рокировки в Башкортостане, следует из изученного Mkset в воскресенье, 15 декабря, документа за подписью Владимира Путина.

В указе речь идёт об утверждении кандидатур на должности в суды региона, отобранные башкортостанскими властями.

Так, согласно документу, зампредседателя Верховного суда Башкирии на следующие шесть лет будет Ильфат Фахрутдинов. Из указа за 2019 год следует, что ранее он работал в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.

Утверждены также три кандидатуры в Арбитражный суд Башкирии: Галим Нуркаев, Наталия Рычкова и Татьяна Уразаева. Первый служитель Фемиды ни в каких указах не фигурирует. При этом фамилию Рычковой можно найти в списке кандидатов за 2016 год, не ставших победителями конкурса на должность секретаря судебного заседания того же суда. Уразаева же, судя по всему, ранее трудилась в Тюменском областном суде.

Кроме того, Путин назначил служителей Фемиды в судах Бижбулякского, Краснокамского, и Салаватского районов, а также в Ленинском районе Уфы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанская прокуратура подвела итоги по антикоррупционной работе в регионе за 2024 год.

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