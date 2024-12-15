Путин устроил переназначения в Башкирии

Posted 15 декабря, 04:30
Published 15 декабря, 04:30
Modified 15 декабря, 04:32
Updated 15 декабря, 04:32
В указе речь идёт об утверждении кандидатур на должности в суды региона, отобранные башкортостанскими властями.
Так, согласно документу, зампредседателя Верховного суда Башкирии на следующие шесть лет будет Ильфат Фахрутдинов. Из указа за 2019 год следует, что ранее он работал в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.
Утверждены также три кандидатуры в Арбитражный суд Башкирии: Галим Нуркаев, Наталия Рычкова и Татьяна Уразаева. Первый служитель Фемиды ни в каких указах не фигурирует. При этом фамилию Рычковой можно найти в списке кандидатов за 2016 год, не ставших победителями конкурса на должность секретаря судебного заседания того же суда. Уразаева же, судя по всему, ранее трудилась в Тюменском областном суде.
Кроме того, Путин назначил служителей Фемиды в судах Бижбулякского, Краснокамского, и Салаватского районов, а также в Ленинском районе Уфы.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанская прокуратура подвела итоги по антикоррупционной работе в регионе за 2024 год.