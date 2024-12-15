Путин устроил переназначения в Башкирии

Утверждены также три кандидатуры в Арбитражный суд Башкирии: Галим Нуркаев, Наталия Рычкова и Татьяна Уразаева. Первый служитель Фемиды ни в каких указах не фигурирует. При этом фамилию Рычковой можно найти в списке кандидатов за 2016 год, не ставших победителями конкурса на должность секретаря судебного заседания того же суда. Уразаева же, судя по всему, ранее трудилась в Тюменском областном суде.