Полсотни камикадзе гоняли по Башкирии

Posted 15 декабря, 06:13
Published 15 декабря, 06:13
Modified 15 декабря, 06:56
Updated 15 декабря, 06:56
Так, всего стражи порядка на дорогах региона выписали водителям и пешеходам, нарушающим ПДД, более 1,1 тыс. протоколов.
Кроме того, инспекторы выявили 49 водителей, решивших отправиться в поездки под воздействием горячительных напитков. Тем из них, кто пойман на правонарушении не в первый раз, грозит уголовное дело. Пьяных автолюбителей задержали, а их автомобили — отвезли на штрафстоянки.
Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе за один вечер произошло сразу два ДТП с участием автобусом «Башавтотранса».