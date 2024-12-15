Полсотни камикадзе гоняли по Башкирии

Кроме того, инспекторы выявили 49 водителей, решивших отправиться в поездки под воздействием горячительных напитков. Тем из них, кто пойман на правонарушении не в первый раз, грозит уголовное дело. Пьяных автолюбителей задержали, а их автомобили — отвезли на штрафстоянки.