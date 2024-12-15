mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 06:13

Published 15 декабря, 06:13

Modified 15 декабря, 06:56

Updated 15 декабря, 06:56

В Уфе за день поймали 49 пьяных водителей

Полсотни камикадзе гоняли по Башкирии

15 декабря 2024, 06:13
Фото: 1MI.

В Уфе за день поймали 49 пьяных водителей

Госавтоинспекция столицы Башкирии в субботу, 14 декабря, провела массовые проверки — об итогах рейдов отчитался руководитель ведомства Владимир Севастьянов.

Так, всего стражи порядка на дорогах региона выписали водителям и пешеходам, нарушающим ПДД, более 1,1 тыс. протоколов.

Кроме того, инспекторы выявили 49 водителей, решивших отправиться в поездки под воздействием горячительных напитков. Тем из них, кто пойман на правонарушении не в первый раз, грозит уголовное дело. Пьяных автолюбителей задержали, а их автомобили — отвезли на штрафстоянки.

Маршрутчики разучились ездить из-за снега в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе за один вечер произошло сразу два ДТП с участием автобусом «Башавтотранса».

Читайте также:
Уфимец сжёг любовницу вместе с домомУфимского вахтовика обокрали по дороге домойДрифтера из Башкирии настигла карма
#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Задержание#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Пьянство#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика