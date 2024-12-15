Неадекват перевернул автомобиль каршеринга в Уфе

Posted 15 декабря, 14:03
Published 15 декабря, 14:03
Modified 15 декабря, 14:05
Updated 15 декабря, 14:05
Инцидент случился в центре города, на улице Айской. На кадрах, которые публикуют в сети, видно, как перевёрнутый вверх тормашками автомобиль с наклейками каршеринг-сервиса «Делимобиль» несколько десятков метро скользит по проезжей части.
Как только машина останавливается, водитель внезапно выбегает из салона в сугроб. По утверждениям Telegram-каналов, в момент ДТП автолюбитель был в неадекватном состоянии.