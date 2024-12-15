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Posted 15 декабря, 14:03

Published 15 декабря, 14:03

Modified 15 декабря, 14:05

Updated 15 декабря, 14:05

В Уфе автомобиль каршеринга проскользил на крыше

Неадекват перевернул автомобиль каршеринга в Уфе

15 декабря 2024, 14:03
Фото: UTV/Telegram, Честный Репортаж/Telegram.

В Уфе автомобиль каршеринга проскользил на крыше

Серьёзное ДТП случилось в башкирской столице в ночь на воскресенье, 15 декабря. сообщают очевидцы.

Инцидент случился в центре города, на улице Айской. На кадрах, которые публикуют в сети, видно, как перевёрнутый вверх тормашками автомобиль с наклейками каршеринг-сервиса «Делимобиль» несколько десятков метро скользит по проезжей части.

Как только машина останавливается, водитель внезапно выбегает из салона в сугроб. По утверждениям Telegram-каналов, в момент ДТП автолюбитель был в неадекватном состоянии.

Видео: UTV.
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Ранее Mkset сообщал об аварии с трагическим исходом, случившемся в Уфе на проспекте Октября.

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