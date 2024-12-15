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Posted 15 декабря, 12:48

Published 15 декабря, 12:48

Modified 15 декабря, 12:50

Updated 15 декабря, 12:50

На XXII съезде «Единой России» определили задачи на будущее

На XXII съезде «Единой России» определили задачи на будущее

15 декабря 2024, 12:48
Фото: ER.RU.
В Москве завершился XXII съезд партии «Единая Россия», на котором были обозначены стратегические задачи на ближайшие годы. Среди приоритетов — подготовка к выборам 2026 года, участие в национальных проектах и развитие долгосрочных направлений деятельности.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, подчеркнул, что партия, как лидер, должна активно работать в интересах страны, включая поддержку фронтовиков и участников специальной военной операции.

Одной из ключевых задач «Единой России» станет помощь бойцам СВО и их семьям. В народную программу внесли 13 новых положений, направленных на профессиональную переподготовку, медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию участников спецоперации. Президент отметил, что партия с первых дней оказывает всестороннюю поддержку бойцам, разрабатывая законодательные инициативы, помогая восстанавливать освобожденные регионы и содействуя возвращению ветеранов к мирной жизни.

Владимир Путин подчеркнул важность воспитания профессиональных и надежных кадров, от которых зависит будущее партии. В рамках этого направления федеральный проект «Время героев» будет расширен и адаптирован на региональном уровне. Герои России, участвующие в СВО, стали членами высшего и генерального советов партии.

Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что народная программа пополнилась 39 новыми положениями, охватывающими такие направления, как социальные меры, благоустройство, строительство школ, а также поддержку материнства и детства. Он отметил, что партия уже начала подготовку к выборам 2026 года, акцентировав внимание на необходимости повышения качества агитационной работы и подготовки спикеров, способных эффективно взаимодействовать с избирателями.

На съезде был избран новый секретарь генерального совета партии. Им стал Владимир Якушев, который отметил, что задачи, поставленные президентом, являются ключевыми для дальнейшего развития. Он выразил уверенность, что партия будет стремиться к тому, чтобы избиратели голосовали за неё не только как за партию власти, но и как за партию, которая близка людям.

Также следующий год для «Единой России» станет Годом муниципального депутата. Участники съезда отметили, что первичные отделения партии будут играть важную роль в укреплении связи с гражданами, сообщается на сайте партии ER.RU.

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