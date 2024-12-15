На XXII съезде «Единой России» определили задачи на будущее

На съезде был избран новый секретарь генерального совета партии. Им стал Владимир Якушев, который отметил, что задачи, поставленные президентом, являются ключевыми для дальнейшего развития. Он выразил уверенность, что партия будет стремиться к тому, чтобы избиратели голосовали за неё не только как за партию власти, но и как за партию, которая близка людям.