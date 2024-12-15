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Posted 15 декабря, 19:00

Published 15 декабря, 19:00

Modified 15 декабря, 19:00

Updated 15 декабря, 19:00

Хабиров обсудит плохую уборку снега в Уфе

На повестке у Хабирова: снежный коллапс и вонь в Уфе

15 декабря 2024, 19:00
Фото: mkset.ru.

Хабиров обсудит плохую уборку снега в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров в понедельник, 16 декабря, проведёт оперативное совещание с коллегами — в правительстве РБ рассказали, о чём собираются беседовать чиновники.

Так, традиционно на повестке будет стоять набор стандартных тем — Хабиров выслушает отчёты об обстановке в здравоохранении, ЖКХ, дорожном комплексе, ЧП и жалобах жителей в муниципалитетах республики. Очевидно, что «разбор полётов» ждёт глав администраций и ответственных служб в вопросе уборки снега.

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Власти Башкирии собираются подвести итоги реализации национального проекта «Экология». Вероятно, в ходе доклада упомянут чиновники и экологические проблемы городов региона. Напомним, в конце ноября 2024 года в Уфе зафиксировали пятикратное превышение предельно допустимой концентрации пыли в воздухе.

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На повестке также будут стоять итоги деятельности парка «Патриот» в Уфимском районе, ход подготовки зимних аттракционов к новому сезону, а также итоги реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.

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