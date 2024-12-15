На повестке у Хабирова: снежный коллапс и вонь в Уфе

Так, традиционно на повестке будет стоять набор стандартных тем — Хабиров выслушает отчёты об обстановке в здравоохранении, ЖКХ, дорожном комплексе, ЧП и жалобах жителей в муниципалитетах республики. Очевидно, что «разбор полётов» ждёт глав администраций и ответственных служб в вопросе уборки снега.