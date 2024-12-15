На повестке у Хабирова: снежный коллапс и вонь в Уфе

Posted 15 декабря, 19:00
Published 15 декабря, 19:00
Modified 15 декабря, 19:00
Updated 15 декабря, 19:00
Так, традиционно на повестке будет стоять набор стандартных тем — Хабиров выслушает отчёты об обстановке в здравоохранении, ЖКХ, дорожном комплексе, ЧП и жалобах жителей в муниципалитетах республики. Очевидно, что «разбор полётов» ждёт глав администраций и ответственных служб в вопросе уборки снега.
Власти Башкирии собираются подвести итоги реализации национального проекта «Экология». Вероятно, в ходе доклада упомянут чиновники и экологические проблемы городов региона. Напомним, в конце ноября 2024 года в Уфе зафиксировали пятикратное превышение предельно допустимой концентрации пыли в воздухе.
На повестке также будут стоять итоги деятельности парка «Патриот» в Уфимском районе, ход подготовки зимних аттракционов к новому сезону, а также итоги реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.