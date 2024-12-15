Морозы без стука ворвутся в Башкирию

Posted 15 декабря, 13:37
Published 15 декабря, 13:37
Modified 15 декабря, 13:39
Updated 15 декабря, 13:39
Так, в первый день недели будет идти снегопад. Обилие осадков будет чуть ниже, чем в остальной Башкирии, в южных районах республики. Однако на севере, напротив, снег будет идти интенсивнее.
На дорогах тем временем образуется гололёд и снежный накат. Местами по Башкирии будет идти метель. Ветер — юго-западного, южного направлений, от умеренного до сильного.
Ночью температура воздуха составит -10°C…-15°C, при прояснениях до -20°C, днём -1°C… -6°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что жители башкирской столицы стали массово жаловаться на качество уборки снега в городе.