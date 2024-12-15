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Posted 15 декабря, 13:37

Published 15 декабря, 13:37

Modified 15 декабря, 13:39

Updated 15 декабря, 13:39

Метель и -20° обещают в Башкирии

Морозы без стука ворвутся в Башкирию

15 декабря 2024, 13:37
Фото: 1MI.

Метель и -20° обещают в Башкирии

Гидрометцентр Башкортостана опубликовал прогноз погоды в регионе на понедельник, 16 декабря.

Так, в первый день недели будет идти снегопад. Обилие осадков будет чуть ниже, чем в остальной Башкирии, в южных районах республики. Однако на севере, напротив, снег будет идти интенсивнее.

На дорогах тем временем образуется гололёд и снежный накат. Местами по Башкирии будет идти метель. Ветер — юго-западного, южного направлений, от умеренного до сильного.

Ночью температура воздуха составит -10°C…-15°C, при прояснениях до -20°C, днём -1°C… -6°C.

Куда жаловаться на неубранный снег в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что жители башкирской столицы стали массово жаловаться на качество уборки снега в городе.

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