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Posted 15 декабря, 13:27

Published 15 декабря, 13:27

Modified 15 декабря, 13:29

Updated 15 декабря, 13:29

Лучшие вакансии назвали в Уфе

Лучшие вакансии назвали в Уфе

15 декабря 2024, 13:27
Фото: 1MI.
Власти башкирской столицы в воскресенье, 15 декабря, представили еженедельный рейтинг лучших работодателей города.

В тройке лидеров по числу рабочих мест, согласно версии мэрии, — Уфимское агрегатное производственное объединение (382 вакансии), Управление инфраструктурой траспорта города (283) и «Глобал Фуд Уфа» (245).

Составила администрация также традиционный топ-6 вакансий с самыми высокими зарплатами:

  • Программист 1С (₽200 тыс.);
  • Инженер по наладке и испытаниям (₽180 тыс.);
  • Каменщик-облицовщик (₽170-200 тыс.);
  • Электросварщик ручной сварки (₽150 тыс.);
  • Ведущий руководитель проектов в области IT (₽150-200 тыс.);
  • Монтажник турбоустановок (₽140 тыс.).

Все контакты работодателей и подробная информация о вакансиях доступны на сайте мэрии.

Без мам-пап, дипломов и опыта: топ вакансий в Уфе для тех, кто ничего не умеет
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Ранее Mkset рассказывал о том, как в Уфе зарабатывать на уровне среднего класса, не имея высшего образования.

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