Лучшие вакансии назвали в Уфе

Posted 15 декабря, 13:27
Published 15 декабря, 13:27
Modified 15 декабря, 13:29
Updated 15 декабря, 13:29
В тройке лидеров по числу рабочих мест, согласно версии мэрии, — Уфимское агрегатное производственное объединение (382 вакансии), Управление инфраструктурой траспорта города (283) и «Глобал Фуд Уфа» (245).
Составила администрация также традиционный топ-6 вакансий с самыми высокими зарплатами:
Все контакты работодателей и подробная информация о вакансиях доступны на сайте мэрии.
Ранее Mkset рассказывал о том, как в Уфе зарабатывать на уровне среднего класса, не имея высшего образования.