Куда жаловаться на неубранный снег в Уфе

Posted 15 декабря, 08:32
Published 15 декабря, 08:32
Modified 15 декабря, 08:52
Updated 15 декабря, 08:52
Так, в настоящий «филиал ада» превратились комментарии под безобидным постом сити-менеджера о новой прогулочной тропе у Набережной реки Белой.
Уфимцы сообщают об образовавшихся повсюду «снежных кашах», опасных горках, в которые превратились лестницы и непроходимость троуаров.
Отметим, что оставлять жалобы на качество уборки дворов можно в районном УЖХ. Кроме того, обратиться уфимцы могут напрямую в Управление коммунального хозяйства и благоустройства по номеру: +7 (347) 251-38-11.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе чиновники взялись за очное инспектирование работы коммунальщиков по уборке снега.