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Posted 15 декабря, 08:32

Published 15 декабря, 08:32

Modified 15 декабря, 08:52

Updated 15 декабря, 08:52

Уфимцы массово жалуются на уборку снега

Куда жаловаться на неубранный снег в Уфе

15 декабря 2024, 08:32
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.

Уфимцы массово жалуются на уборку снега

Жители башкирской столицы с начала снегопадов заваливают чиновников жалобами на уборку дорог и дворов — даже далеко в не самом популярном чате Telegram-канала мэра Ратмира Мавлиева за неделю 9–15 декабря набрались десятки недовольных обращений.

Так, в настоящий «филиал ада» превратились комментарии под безобидным постом сити-менеджера о новой прогулочной тропе у Набережной реки Белой.

Уфимцы сообщают об образовавшихся повсюду «снежных кашах», опасных горках, в которые превратились лестницы и непроходимость троуаров.

Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram

Отметим, что оставлять жалобы на качество уборки дворов можно в районном УЖХ. Кроме того, обратиться уфимцы могут напрямую в Управление коммунального хозяйства и благоустройства по номеру: +7 (347) 251-38-11.

В Уфе инспектируют сугробы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе чиновники взялись за очное инспектирование работы коммунальщиков по уборке снега.

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