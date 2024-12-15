Куда жаловаться на неубранный снег в Уфе

Уфимцы массово жалуются на уборку снега

Жители башкирской столицы с начала снегопадов заваливают чиновников жалобами на уборку дорог и дворов — даже далеко в не самом популярном чате Telegram-канала мэра Ратмира Мавлиева за неделю 9–15 декабря набрались десятки недовольных обращений.