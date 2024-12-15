«Карету» Деда Мороза заметили в Уфе

Posted 15 декабря, 06:55
Published 15 декабря, 06:55
Modified 15 декабря, 06:57
Updated 15 декабря, 06:57
Очевидец снял на камеру чёрную иномарку, обмотанную множеством гирлянд. Предположительно, на кадрах — Hyundai Creta, имеющую в народе много прозвищ от «кареты» до «креветки».
Многим горожанам оформление кузова пришлось по душе.
— На черной прям оч круто смотрится.
— У меня в Яндекс такси был водитель в костюме Деда Мороза и тоже гирлянда в салоне. Поднял с утра настроение.
— Сколько метров ушло интересно.
Впрочем, некоторые комментаторы обратили внимание на законность подобных украшений с точки зрения ПДД.
— Сейчас его оформят за проблесковые лампочки как спец. сигнал.
Отметим, что в декабре 2024 года другого любителя гирлянд на кузове оштрафовали в Челябинске. В соцсетях распространили фото спортивной «Тойоты», полностью обмотанной гирляндами. Водителя позже пригласили в ГАИ и выписали штраф на ₽500.