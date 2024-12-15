«Карету» Деда Мороза заметили в Уфе

Отметим, что в декабре 2024 года другого любителя гирлянд на кузове оштрафовали в Челябинске. В соцсетях распространили фото спортивной «Тойоты», полностью обмотанной гирляндами. Водителя позже пригласили в ГАИ и выписали штраф на ₽500.