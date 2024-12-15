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Posted 15 декабря, 06:55

Published 15 декабря, 06:55

Modified 15 декабря, 06:57

Updated 15 декабря, 06:57

В Уфе заметили уникальный автомобиль

«Карету» Деда Мороза заметили в Уфе

15 декабря 2024, 06:55
Фото: bdtprb/Telegram.

В Уфе заметили уникальный автомобиль

В соцсетях в воскресенье, 15 декабря, обсуждают и берут на заметку необычное оформление автомобиля, увиденного в столице Башкирии.

Очевидец снял на камеру чёрную иномарку, обмотанную множеством гирлянд. Предположительно, на кадрах — Hyundai Creta, имеющую в народе много прозвищ от «кареты» до «креветки».

Видео: bdtprb/Telegram.

Многим горожанам оформление кузова пришлось по душе.

— На черной прям оч круто смотрится.
— У меня в Яндекс такси был водитель в костюме Деда Мороза и тоже гирлянда в салоне. Поднял с утра настроение.
— Сколько метров ушло интересно.

Впрочем, некоторые комментаторы обратили внимание на законность подобных украшений с точки зрения ПДД.

— Сейчас его оформят за проблесковые лампочки как спец. сигнал.

Отметим, что в декабре 2024 года другого любителя гирлянд на кузове оштрафовали в Челябинске. В соцсетях распространили фото спортивной «Тойоты», полностью обмотанной гирляндами. Водителя позже пригласили в ГАИ и выписали штраф на ₽500.

Полсотни камикадзе гоняли по Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии за один день поймали 49 пьяных автолюбителей.

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