Чертову дюжину елей высадили уфимские чиновники

В сквере «Зимний лес» в микрорайоне Кузнецовский затон высадили 13 елей. По словам главы Кировского района Илвира Нурдавлятова, число это — символичное. Так, 12 елей символизируют месяцы года, а 13-е дерево — Новый год. Там же установили арт-объект в виде названия Уфы на башкирском языке с иллюминацией и детскую горку. Вскоре будет оформлен и ледовый городок.