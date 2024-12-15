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Posted 15 декабря, 05:29

Published 15 декабря, 05:29

Modified 15 декабря, 05:31

Updated 15 декабря, 05:31

В Уфе два сквера подготовили к Новому году

Чертову дюжину елей высадили уфимские чиновники

15 декабря 2024, 05:29
Фото: Илвир Нурдавлятов / Telegram.

В Уфе два сквера подготовили к Новому году

Власти Кировского района башкирской столицы в воскресенье, 15 декабря, продолжают готовить город к главному празднику зимы — отчиталась муниципальная администрация.

В сквере «Зимний лес» в микрорайоне Кузнецовский затон высадили 13 елей. По словам главы Кировского района Илвира Нурдавлятова, число это — символичное. Так, 12 елей символизируют месяцы года, а 13-е дерево — Новый год. Там же установили арт-объект в виде названия Уфы на башкирском языке с иллюминацией и детскую горку. Вскоре будет оформлен и ледовый городок.

Упомянул чиновник и «сквер Юнармейцев» с искуственной новогодней елью. В этой зоне также появилась горка, ледяные скульптуры уже подготовлены и до Нового года должны быть установлены.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на время новогодних каникул введут особый противопожарный режим.

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