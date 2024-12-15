Чертову дюжину елей высадили уфимские чиновники

Posted 15 декабря, 05:29
Published 15 декабря, 05:29
Modified 15 декабря, 05:31
Updated 15 декабря, 05:31
В сквере «Зимний лес» в микрорайоне Кузнецовский затон высадили 13 елей. По словам главы Кировского района Илвира Нурдавлятова, число это — символичное. Так, 12 елей символизируют месяцы года, а 13-е дерево — Новый год. Там же установили арт-объект в виде названия Уфы на башкирском языке с иллюминацией и детскую горку. Вскоре будет оформлен и ледовый городок.
Упомянул чиновник и «сквер Юнармейцев» с искуственной новогодней елью. В этой зоне также появилась горка, ледяные скульптуры уже подготовлены и до Нового года должны быть установлены.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на время новогодних каникул введут особый противопожарный режим.