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Posted 15 декабря, 08:41

Published 15 декабря, 08:41

Modified 15 декабря, 08:43

Updated 15 декабря, 08:43

Уфимцы боятся ходить по новой тропе к достопримечательности

Бродяги не дают уфимцам попасть к загадочной достопримечательности

15 декабря 2024, 08:41
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.

Уфимцы боятся ходить по новой тропе к достопримечательности

Пост мэра башкирской столицы Ратмира Мавлиева о лестнице к Водонапорной башне не смог убедить некоторых горожан посетить объект — в воскресенье, 15 декабря, уфимцы рассказали о своих страхах.

Речь в публикации шла о новой тропе, ведущей к уфимской «Водокачке» — некогда заброшенной дореволюционной постройке. Долгие годы она оставалось бесхозной, а в 1990-е годы вокруг неё ходили страшные легенды. Позже башню наконец не признали объектом культурного наследия. В 2024 году власти Уфы взялись за благоустройство территории вокруг Водонапорной башни и привели её в презентабельный вид.

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Проблема заключается в том, что сам объект расположен в частном секторе. Чтобы к нему попасть, необходимо пройти запутанные улицы одноэтажного района. Новая тропа берёт начало у Набережной реки Белой. Тем не менее при её прохождении людям всё равно придётся немного пройти через частный сектор.

Беспокойства добавило уфимцам и то, что эти места облюбовали бездомные собаки.

— Я думал прям от башни, а тут в частный сектор с собаками надо переться.
— Про собак прям в точку, там стая собак в овраге (где лестница новая) разрослась до 12 штук, особенно активны по ночам, периодически наблюдаю, как они носятся в поисках еды.
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