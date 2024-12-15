Бродяги не дают уфимцам попасть к загадочной достопримечательности

Речь в публикации шла о новой тропе, ведущей к уфимской «Водокачке» — некогда заброшенной дореволюционной постройке. Долгие годы она оставалось бесхозной, а в 1990-е годы вокруг неё ходили страшные легенды. Позже башню наконец не признали объектом культурного наследия. В 2024 году власти Уфы взялись за благоустройство территории вокруг Водонапорной башни и привели её в презентабельный вид.