Бродяги не дают уфимцам попасть к загадочной достопримечательности

Posted 15 декабря, 08:41
Published 15 декабря, 08:41
Modified 15 декабря, 08:43
Updated 15 декабря, 08:43
Речь в публикации шла о новой тропе, ведущей к уфимской «Водокачке» — некогда заброшенной дореволюционной постройке. Долгие годы она оставалось бесхозной, а в 1990-е годы вокруг неё ходили страшные легенды. Позже башню наконец не признали объектом культурного наследия. В 2024 году власти Уфы взялись за благоустройство территории вокруг Водонапорной башни и привели её в презентабельный вид.
Проблема заключается в том, что сам объект расположен в частном секторе. Чтобы к нему попасть, необходимо пройти запутанные улицы одноэтажного района. Новая тропа берёт начало у Набережной реки Белой. Тем не менее при её прохождении людям всё равно придётся немного пройти через частный сектор.
Беспокойства добавило уфимцам и то, что эти места облюбовали бездомные собаки.
— Я думал прям от башни, а тут в частный сектор с собаками надо переться.
— Про собак прям в точку, там стая собак в овраге (где лестница новая) разрослась до 12 штук, особенно активны по ночам, периодически наблюдаю, как они носятся в поисках еды.