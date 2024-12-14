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Posted 14 декабря, 03:47

Published 14 декабря, 03:47

Modified 14 декабря, 03:50

Updated 14 декабря, 03:50

В Башкирии скончался педагог и политик Радус Ахметшин

Почётный гражданин скончался в Башкирии

14 декабря 2024, 03:47
Фото: Радус Ахметшин. Telegram/Ратмир Мавлиев.

В Башкирии скончался педагог и политик Радус Ахметшин

Председатель Совета Нефтекамска Радус Ахметшин скончался, не дожив две недели до своего 67-летия — об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в субботу, 14 декабря.

Помимо службы депутатом, Ахметшин также руководил Нефтекамским машиностроительным колледжем. Как гласят данные из открытых источников, он также имел звания Заслуженного работника образования Башкирии, Почётного работника среднего профессионального образования России и кандидата педагогических наук.

Ахметшин окончил тогдашний Башкирский государственный педагогическиий институт на физико-математической специальности. Трудовую деятельность начинал ещё в Арслановской школе Чишминского района в 1979 году. Директором машиностроительного колледжа стал в 2000 году.

— Человек с большой буквы, наставник, авторитет и опора для всех. Он был таким. Всегда с особой теплотой и огромным уважением вспоминал и буду вспоминать годы совместной работы в Нефтекамске, — написал мэр Уфы Мавлиев у себя в соцсетях о коллеге.
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