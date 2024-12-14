Почётный гражданин скончался в Башкирии

Posted 14 декабря, 03:47
Published 14 декабря, 03:47
Modified 14 декабря, 03:50
Updated 14 декабря, 03:50
Помимо службы депутатом, Ахметшин также руководил Нефтекамским машиностроительным колледжем. Как гласят данные из открытых источников, он также имел звания Заслуженного работника образования Башкирии, Почётного работника среднего профессионального образования России и кандидата педагогических наук.
Ахметшин окончил тогдашний Башкирский государственный педагогическиий институт на физико-математической специальности. Трудовую деятельность начинал ещё в Арслановской школе Чишминского района в 1979 году. Директором машиностроительного колледжа стал в 2000 году.
— Человек с большой буквы, наставник, авторитет и опора для всех. Он был таким. Всегда с особой теплотой и огромным уважением вспоминал и буду вспоминать годы совместной работы в Нефтекамске, — написал мэр Уфы Мавлиев у себя в соцсетях о коллеге.