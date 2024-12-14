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Posted 14 декабря, 09:06

Published 14 декабря, 09:06

Modified 14 декабря, 09:10

Updated 14 декабря, 09:10

Каток «Школьник» открывается в Уфе

«Зимний кайф!»: катки начали работу в Уфе

14 декабря 2024, 09:06
Фото: 1MI.

Каток «Школьник» открывается в Уфе

В столице Башкирии в субботу, 14 декабря, в 16:00 состоится открытие катка «Школьник», сообщают власти Октябрьского района Уфы.

В честь торжественного запуска ледовой площадки обещается насыщенная праздничная программа для детей.

Отметим, что всего в столице Башкирии зимой 2024-2025 будут работать почти 30 катков — как больших и популярных, так и камерных в жилых районах. Публикуем список локаций, где скоро можно будет прокатиться на коньках, график работы катков в Уфе, цены на прокат и выход на лёд и отзывы на площадки.

Катки Дёмского района Уфы

СК «Алга»

  • Адрес: ул. Левитана, 26/1;
  • Цена посещения: от ₽100-150
  • Рейтинг в «Яндексе»: 4,2.
— Молодцы, хорошее место, всегда заливают, ровняют лед, стоит ходить, музыка и активный отдых.
— Всё хорошо, только заливать лёд не умеют, всё в выбоинах.

Улица Центральная

  • Адрес: ул. Центральная, 1 / 2;
  • Рейтинг в «Яндексе»: 3,8
— Классная музыка играет когда катаешься по плоскому льду. Очень приятно и весело. Хорошо что рядом с домом заливают такой каток.

Микрорайон «Яркий»

  • Адрес: ул. Машинистов;

Парк «Дёмский»

  • Адрес: ул. Островского, 21/1;
  • Время работы: с 11:00 до 22:00 в будни, с 10:00 до 22:00 по выходным
  • Прокат: есть
Расписание катков УфаРасписание катков Уфа
Расписание катков Уфа. Фото: 1MI

Катки Калининского района Уфы

Каток спортивной школы им. Гастелло

  • Адрес: ул. С. Богородская, 1;
  • Время работы: ср. — пт. с 17.00 до 21.00, сб. и вс. с 14.00 до 21.00
  • Цена посещения: ₽150 для взрослых, ₽100 для пенсионеров и детей до 14 лет, до 5 лет детям бесплатно, заточка ₽100.
  • Прокат: есть
  • Рейтинг в «Яндексе»: 4,4
— Каток хороший, но не идеальный. Хорошо организованно место для переодевания и отдыха.

«Райский берег»

  • Адрес: ул. С. Богородская, 53 к.2;
  • Цена посещения: от ₽150
  • Рейтинг в «2ГИС»: 4,2

Парк «Первомайский»

  • Адрес: ул. Машиностроителей, 17;
  • Время работы: в будни с 12:00 до 22:30, по выходным с 10:00 до 22:30;
  • Прокат: есть, ₽100/час
  • Цены: ₽50 со своими коньками.

«Юлаевец»

  • Адрес: ул. Гвардейская, 58/5;
  • Время работы: ежедневно 09:00–18:00;
  • Рейтинг на Tripadvisor: 3,5.
— Лёд хороший, заливается своевременно, нужной плотности, не мягкий и крошащийся. Персонал вежливый, готов оказать всегда содействие в том или ином вопросе. Освещение у катка хорошее, трибуны удобные, борты современные, раздевалки вместительные, хорошо оборудованы.
— Добираться сюда (особенно с детьми) из центра Уфы и затруднительно, и утомительно.

Каток в ДК «Химик» (Городской культурно-досуговый центр)

В этом году мэрия Уфы не объявляла об открытии катка в ДК «Химик». Если руководство учреждение сделает соответствующее объявление, редакция его опубликует.

Когда откроют каток в УфеКогда откроют каток в Уфе
Когда откроют каток в Уфе

Катки Кировского района Уфы

Каток на стадионе «Динамо»

  • Адрес: стадион «Динамо»;
  • Время работы: 13:00–23:00 с техперерывом 15:00–16:00, касса закрывается в 22:30;
  • Цена посещения: до 5 лет бесплатно, 5-14 лет ₽100/150, для взрослых ₽200/250, для студентов ₽100.
  • Прокат: есть, ₽250 с залогом в ₽1,5 тыс. либо паспортом.
  • Рейтинг в «Яндексе»: 4,7
— Каток в целом не плохой, снег почищен, есть трещины на льду, видимо заливают не часто. Огромная очередь в кассу, коридор узкий для выхода на лёд нужно в коньках пройти через толпу в гардероб и кассу.

На «Декатлоне»

  • Адрес: ул. Рубежная, 176 перед спортивным магазином «Декатлон»;
  • Время работы: с 10:00 до 22:00;
  • Цена посещения: ₽200 со своими коньками, до 12 лет ₽150;
  • Прокат: есть, ₽150;
  • Рейтинг в «2ГИС»: 4,4

«Прокат позитива»

  • Адрес: ул. Кувыкина, 39;
  • Время работы: пн.-чт.: 13.00 — 21.30, пт., сб.: 12.00 — 23.00, вс.: 12.00 — 21.30;
  • Цена посещения: до 12 лет ₽100, для взрослых ₽150;
  • Прокат: есть, ₽100 за 75 мин.

«Высота»

  • Адрес: ул. Зайнаб Биишевой, 19;
  • Время работы: пн-вт выходные, ср-пт 14:00–22:00, сб 12:00–23:00;
  • Цена посещения: со своими коньками ₽200/₽150 для детей, неограниченный тариф семейный на 3-4 человека с прокатом и выходом на лёд ₽700/800;
  • Прокат: ₽400/300 для студентов;
  • Рейтинг в «2ГИС»: 4,5

Каток в ТЦ «Мега (закрытый)

  • Адрес: ул. Рубежная, 174;
  • Время работы: 1 сеанс — 10:00–11:00, 2 сеанс — 11:30–12:30, 3 сеанс — 13:00–14:00, 4 сеанс — 14:30–15:30, 5 сеанс — 16:00–17:00, 6 сеанс — 17:30–18:30, 7 сеанс — 19:00–20:00, 8 сеанс — 20:30–21:30, 9 сеанс — 21:45–22:45;
  • Цена посещения: до 7 лет ₽300, взрослым со своими коньками ₽400, с прокатом ₽600;
  • Рейтинг в «2ГИС»: 3,5

Санаторий «Зелёная Роща»

  • Адрес: санаторий З. Роща;
  • Время работы: пн.-пт. с 14.00 до 22.00, сб.-вс. с 11.00 до 22.00;
  • Цена посещения: ₽100/час;
  • Прокат: ₽200/час взрослым, ₽150 детям, заточка ₽150.
  • Рейтинг в «Яндексе»: 3,4
Катки Уфы с прокатомКатки Уфы с прокатом
Катки Уфы с прокатом

Катки Ленинского района Уфы

Центр Спортивной подготовки им. Баталовой

  • Адрес: проспект Дружбы Народов, 47;
  • Время работы: пн.-пт. 15.00 — 21.00, сб.-вс. 12.00 — 21.00;
  • Цена посещения: 14 декабря бесплатно, ₽100 взрослым, ₽80 студентам и пенсионерам;
  • Прокат: ₽200;
  • Рейтинг в «Яндексе»: 5,0
— Ходили на каток с детишками. Цены доступные. Спокойная музыка, спокойная обстановка. Коньки новые. Молодцы. Персонал вежливые. Приятно провести время с детишками. Так бы везде было.

«Арт-Квадрат»

  • Адрес: ул. Чернышевского, 88;
  • Время работы: 11:00–23:00, по выходным 10:00–23:00;
  • Цена посещения: бесплатно;
  • Прокат: ₽400, ₽300 школьникам, студентам, пенсионерам, ₽200 до 5 лет;
  • Рейтинг в «2ГИС»: 5

Улица Нехаева

  • Адрес: ул. Нехаева, 94.
Сколько катков в УфеСколько катков в Уфе
Сколько катков в Уфе

Катки Октябрьского района Уфы

«Олимп»

  • Адрес: ул. Менделеева, 199/1;
  • Время работы: пт с 18:00 до 22:00, сб-вс и в праздничные дни с 14:00 до 22:00;
  • Цена посещения: ₽110, ₽50 детям, до 6 лет бесплатно;
  • Прокат: ₽150/час взрослым, ₽100/час детям;
  • Рейтинг на портале Poufe: 9/10.

«Гагаринский»

  • Адрес: ул. Ю.Гагарина, 42/2а;
  • Время работы: ежедневно 11:00–23:00;
  • Цена посещения: до 12 лет ₽150, взрослым ₽200, до 5 лет бесплатно;
  • Прокат: до 35 размера ₽250/час, от 36 размера ₽300/час;
  • Рейтинг в «Яндексе»: 4,6
— Наш любимый каток) Лед всегда ровный! Отличные ребята работают! прекрасные девушки на выдаче Коньков! Всегда приветливые!
— Пойдет, но не супер. Раздевалка тесная, затопчут. Раньше на набережной каток был, туда ходили, он классный был, но закрылся.

Площадь Дворца спорта

  • Адрес: ул. Р. Зорге, 41;
  • Цена посещения: взрослым ₽200/час, до 14 лет ₽100;
  • Прокат: ₽100, заточка ₽150;
  • Рейтинг в «2ГИС»: 3,5

«Школьник» (стадион школы №88);

  • Адрес: ул. Российская, 171/1;
  • Рейтинг в «2ГИС»: 4,7

Площадь Ленина

  • Адрес: на территории площади В. И. Ленина;
  • Время работы: круглосуточно;
  • Цена посещения: бесплатно;

Ипподром «Акбузат»

  • Адрес: ул. Менделеева, 147/1;
  • Время работы: по будням 14:00–21:00, в пятницу 14:00–22:00, по выходным 12:00–22:00;
  • Цена посещения: ₽200, льготный ₽150, детям до 1,15 м ростом бесплатно, детям выше ₽150;
  • Прокат: ₽150 взрослым, ₽100 льготный;
  • Рейтинг в «2ГИС»: 2,5
Каток в Уфе с прокатомКаток в Уфе с прокатом
Каток в Уфе с прокатом

Катки Орджоникидзевского района Уфы

Центр шорт-трека им. Елистратова (крытый)

  • Адрес: ул. А. Невского, 15;
  • Время работы: вт-пт 17:00–21:00, сб-вс 12:00–21:00;
  • Цена посещения: взрослым ₽100, детям ₽70, до 4-х лет бесплатно;

Каток на стадионе «Строитель» (открытый)

  • Адрес: ул. А. Невского, 17;
  • Время работы: вт.-пт. с 17.00 до 21.00, сб.-вс. с 12.00 до 21.00, пн. — выходной;
  • Цена посещения: до 3 лет бесплатно, 3-7 лет ₽70, взрослый ₽100;
  • Прокат: ₽100, заточка ₽200;
  • Рейтинг в «Яндексе»: 4,5
— Самый лучший каток по соотношению цена-качество. Но нет оплаты картой, даже перевести просто на номер нельзя.

Катки Советского района Уфы

«Ледниковый период»

  • Адрес: ул. Айская, 92;
  • Время работы: 10:00–22:00 ежедневно;
  • Рейтинг в «2ГИС»: 4,7
Как подобрать коньки в Уфе и БашкирииКак подобрать коньки в Уфе и Башкирии
Как подобрать коньки в Уфе и Башкирии. Фото: 1MI

Как подобрать коньки

На многих катках взять коньки можно напрокат, некоторые же предпочитают ходить на ледовые площадки исключительно со своим спортинвентарём. В любом случае полезным будет знать, по каким критериям стоит выбирать коньки.

Конечно же, главный вопрос — это цель вашего выхода на лёд. Для большинства — это простое катание, иногда любительская игра. В таком случае подойдут прогулочные коньки, которые напоминают ролики. Они уступают по манёвренности профессиональным вариантам, однако обычных любителей покататься на катке в выходной день они едва ли в чём-либо ограничивают. Вот только трюки в них совершать не стоит.

Некоторым также полюбился фигурный вид коньков. Их лезвие сзади выступает за пятку, что делает их довольно устойчивыми, однако в меньшей степени, чем прогулочные коньки. Зубцы помогают исполнять сложные элементы фигурного катания. Трюки исполнять в них безопаснее, чем в прогулочных коньках.

При выборе коньков стоит обращать внимание на их размер, жёсткость, материал и устойчивость.

В фигурных коньках нога не должна «ходить» вперёд и назад. Новичкам очень важна высокая жёсткость ботинка, хотя сразу делать выбор в пользу жёстких профессиональных коньков не стоит, так как разнашивать их довольно тяжело. Если речь идёт о фигурных коньках, обратить свой взор можно на модели из искусственной кожи.

Прогулочные коньки же должны быть средней жёсткости. Модели с термоформируемым материалом обладают свойством подстраиваться под особенности ноги носителя, что делает их устойчивыми и достаточно жёсткими.

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