«Зимний кайф!»: катки начали работу в Уфе

Posted 14 декабря, 09:06
Published 14 декабря, 09:06
Modified 14 декабря, 09:10
Updated 14 декабря, 09:10
В честь торжественного запуска ледовой площадки обещается насыщенная праздничная программа для детей.
Отметим, что всего в столице Башкирии зимой 2024-2025 будут работать почти 30 катков — как больших и популярных, так и камерных в жилых районах. Публикуем список локаций, где скоро можно будет прокатиться на коньках, график работы катков в Уфе, цены на прокат и выход на лёд и отзывы на площадки.
— Молодцы, хорошее место, всегда заливают, ровняют лед, стоит ходить, музыка и активный отдых.
— Всё хорошо, только заливать лёд не умеют, всё в выбоинах.
— Классная музыка играет когда катаешься по плоскому льду. Очень приятно и весело. Хорошо что рядом с домом заливают такой каток.
— Каток хороший, но не идеальный. Хорошо организованно место для переодевания и отдыха.
— Лёд хороший, заливается своевременно, нужной плотности, не мягкий и крошащийся. Персонал вежливый, готов оказать всегда содействие в том или ином вопросе. Освещение у катка хорошее, трибуны удобные, борты современные, раздевалки вместительные, хорошо оборудованы.
— Добираться сюда (особенно с детьми) из центра Уфы и затруднительно, и утомительно.
В этом году мэрия Уфы не объявляла об открытии катка в ДК «Химик». Если руководство учреждение сделает соответствующее объявление, редакция его опубликует.
— Каток в целом не плохой, снег почищен, есть трещины на льду, видимо заливают не часто. Огромная очередь в кассу, коридор узкий для выхода на лёд нужно в коньках пройти через толпу в гардероб и кассу.
— Ходили на каток с детишками. Цены доступные. Спокойная музыка, спокойная обстановка. Коньки новые. Молодцы. Персонал вежливые. Приятно провести время с детишками. Так бы везде было.
— Наш любимый каток) Лед всегда ровный! Отличные ребята работают! прекрасные девушки на выдаче Коньков! Всегда приветливые!
— Пойдет, но не супер. Раздевалка тесная, затопчут. Раньше на набережной каток был, туда ходили, он классный был, но закрылся.
— Самый лучший каток по соотношению цена-качество. Но нет оплаты картой, даже перевести просто на номер нельзя.
На многих катках взять коньки можно напрокат, некоторые же предпочитают ходить на ледовые площадки исключительно со своим спортинвентарём. В любом случае полезным будет знать, по каким критериям стоит выбирать коньки.
Конечно же, главный вопрос — это цель вашего выхода на лёд. Для большинства — это простое катание, иногда любительская игра. В таком случае подойдут прогулочные коньки, которые напоминают ролики. Они уступают по манёвренности профессиональным вариантам, однако обычных любителей покататься на катке в выходной день они едва ли в чём-либо ограничивают. Вот только трюки в них совершать не стоит.
Некоторым также полюбился фигурный вид коньков. Их лезвие сзади выступает за пятку, что делает их довольно устойчивыми, однако в меньшей степени, чем прогулочные коньки. Зубцы помогают исполнять сложные элементы фигурного катания. Трюки исполнять в них безопаснее, чем в прогулочных коньках.
При выборе коньков стоит обращать внимание на их размер, жёсткость, материал и устойчивость.
В фигурных коньках нога не должна «ходить» вперёд и назад. Новичкам очень важна высокая жёсткость ботинка, хотя сразу делать выбор в пользу жёстких профессиональных коньков не стоит, так как разнашивать их довольно тяжело. Если речь идёт о фигурных коньках, обратить свой взор можно на модели из искусственной кожи.
Прогулочные коньки же должны быть средней жёсткости. Модели с термоформируемым материалом обладают свойством подстраиваться под особенности ноги носителя, что делает их устойчивыми и достаточно жёсткими.
Ранее Mkset рассказывал, как и куда можно организовать автопутешествие по Башкирии в холодное время года.