«Зимний кайф!»: катки начали работу в Уфе

Конечно же, главный вопрос — это цель вашего выхода на лёд. Для большинства — это простое катание, иногда любительская игра. В таком случае подойдут прогулочные коньки, которые напоминают ролики. Они уступают по манёвренности профессиональным вариантам, однако обычных любителей покататься на катке в выходной день они едва ли в чём-либо ограничивают. Вот только трюки в них совершать не стоит.