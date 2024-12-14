Viber перестал работать в Уфе

Posted 14 декабря, 03:11
Published 14 декабря, 03:11
Modified 14 декабря, 04:27
Updated 14 декабря, 04:27
По данным с сервисов по отслеживанию сбоев в интернете, огромное число репортов на функционирование Viber стало поступать примерно с 22:30 по местному времени.
— Сильно виснет приложение, практически невозможно отправить какие-либо сообщения, — поделился тогда читатель Mkset. — Аналогичная история — с получением месседжей. Перезагрузка не помогает. Всё висит, и когда это кончится — загадка.
Вскоре Роскомнадзор сообщил о том, что работа мессенджера на территории страны была приостановлена «в связи с размещением противоправной информации». Кроме того, как утверждает ведомство, Viber нарушал требования российских властей в области противодействия терроризму, вербовке граждан и экстремизму. Стоит заметить, что за последние два года мессенджер неоднократно штрафовали, в общем сумма перевалила за ₽1,8 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что суд вынес приговор уфимцу, распространявшему вредоносное программное обеспечение.