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Posted 14 декабря, 03:11

Published 14 декабря, 03:11

Modified 14 декабря, 04:27

Updated 14 декабря, 04:27

Viber перестал работать в Уфе

Viber перестал работать в Уфе

14 декабря 2024, 03:11
Фото: 1MI.
В России в вечером пятницы, 13 декабря, стали наблюдаться серьёзные неполадки в работе мессенджера «Вайбер» — по сообщениям пользователей, не обошли они и Башкирию.

По данным с сервисов по отслеживанию сбоев в интернете, огромное число репортов на функционирование Viber стало поступать примерно с 22:30 по местному времени.

— Сильно виснет приложение, практически невозможно отправить какие-либо сообщения, — поделился тогда читатель Mkset. — Аналогичная история — с получением месседжей. Перезагрузка не помогает. Всё висит, и когда это кончится — загадка.

Вскоре Роскомнадзор сообщил о том, что работа мессенджера на территории страны была приостановлена «в связи с размещением противоправной информации». Кроме того, как утверждает ведомство, Viber нарушал требования российских властей в области противодействия терроризму, вербовке граждан и экстремизму. Стоит заметить, что за последние два года мессенджер неоднократно штрафовали, в общем сумма перевалила за ₽1,8 млн.

Уфимцу дали два года за заражение вирусом
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Ранее Mkset сообщал о том, что суд вынес приговор уфимцу, распространявшему вредоносное программное обеспечение.

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