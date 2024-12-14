Viber перестал работать в Уфе

Вскоре Роскомнадзор сообщил о том, что работа мессенджера на территории страны была приостановлена «в связи с размещением противоправной информации». Кроме того, как утверждает ведомство, Viber нарушал требования российских властей в области противодействия терроризму, вербовке граждан и экстремизму. Стоит заметить, что за последние два года мессенджер неоднократно штрафовали, в общем сумма перевалила за ₽1,8 млн.