В Уфе вводят очереди на такси

Posted 13 декабря, 21:57
Published 13 декабря, 21:57
Modified 13 декабря, 22:00
Updated 13 декабря, 22:00
Яндекс Go введет систему виртуальной очереди в периоды сильного спроса, то есть в часы пик на дорогах Уфы. При вызове такси в минуты высокой загрузки пользователи смогут видеть количество пассажиров, которые уже ждут машину, но оформили заказ перед ними. Это поможет принять решение: дождаться автомобиля или выбрать другой способ передвижения.
— Система назначения заказов в Яндекс Go будет изменена во время пиковых нагрузок, таких как окончание концертов, фестивалей или спортивных событий. В тарифе «Эконом» появится виртуальная очередь, где желающие смогут узнать, сколько пассажиров уже ожидают свою машину. Это позволит легче и быстрее решить, стоит ли занимать очередь и ждать «Эконом», попробовать другой тариф или воспользоваться общественным транспортом, — сообщает пресс-служба компании.
Механику того, как проверить достоверность спроса, в компании решили не раскрывать.
Новая функция добавляется в «Яндекс Go» по просьбам пользователей, так как после массовых мероприятий многие не знают, каковы их шансы на более-менее быстрое получение машины такси: вокруг много заказов, а свободных автомобилей часто не хватает. Теперь, в моменты пикового спроса, первыми смогут уехать те, кто оформил заказ раньше.
Во сколько им это встанет — покажет практика. По опыту более ранних новшеств агрегатора, можно предположить, что с ростом спроса динамически вырастет и цена. Сможет ли хоть кто-нибудь оказаться первым в виртуальной очереди и уехать без риска озолотить таксиста — вопрос спорный.
Ожидая в очереди, можно следить за изменениями ситуации. Если очередь движется медленно, агрегатор предложит альтернативные решения: поиск автомобилей в других тарифах или построение маршрута на общественном транспорте. Поездку в вечернем платье из театра в ресторан на трамвае, конечно, можно считать развлечением, но принесёт ли оно удовольствие или обеспечит проблемы — решать пассажиру.
Ранее Mkset рассказывал о ситуации на рынке такси в Уфе с двух позиций — пассажиров и водителей. Деньгами там недоволен никто. Первые считают, что платят слишком много, вторые — получают слишком мало.
Цены на такси в Уфе увеличиваются
— В мае я добиралась до работы от Заки Валиди до Монумента Дружбы за 130 рублей по утрам. Сейчас эта поездка стоит 180 рублей, а в часы пик — от 370 рублей, — жалуется Рината из Уфы.
Уфимцы имеют выбор при вызове такси, но водители утверждают, что независимые службы уже крепко связаны с крупнейшим агрегатором, который устанавливает тарифы на поездки.
— Трудно точно сказать, насколько возросла стоимость поездок. Почти всегда применяется повышающий коэффициент. Если заказывать без него, то самая дешевая поездка раньше обходилась в 75-80 рублей, а теперь — в 90-95 рублей, — делится информацией Айрат, таксист из Уфы.
Насчет того, выгодно ли работать таксистом в Уфе, особенно учитывая расходы на страховку, новые требования и цены на запчасти, расходные материалы и топливо,
— Я выбрал график 12 часов в день, 5 дней в неделю. По Трудовому кодексу у меня получается значительная переработка. Но если работать по 40 часов в неделю, выгода будет минимальной.
Ситуация с ценами на такси продолжает вызывать беспокойство у жителей города. Многие пассажиры, уже ощутившие рост тарифов, задумываются о том, стоит ли переходить на альтернативные способы передвижения. По словам Ринаты, некоторые водители стали отказываться от дешевых вызовов, поскольку низкие тарифы не позволяют им покрыть расходы. Эта тенденция заставляет пассажиров довольствоваться менее комфортными вариантами: автобусами и троллейбусами, которые не всегда соответствуют ожиданиям по времени и качеству.
Водители также отмечают, что работа в такси становится всё более сложной. Невзирая на высокие тарифы, конкуренция среди таксистов не утихает. Многие из них переключаются на работу в вечернее время, когда спрос выше. Но такие изменения в графике требуют значительных усилий и обходятся в дополнительные затраты на ночное вождение и психологическое напряжение.
Города, подобные Уфе, сталкиваются с необходимостью пересмотра транспортной политики. Если такая ситуация продолжится, возможно, будут предложены новые решения для регулирования тарифов и обеспечения более справедливых условий как для водителей, так и для пассажиров.