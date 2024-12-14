В Уфе вводят очереди на такси

Ситуация с ценами на такси продолжает вызывать беспокойство у жителей города. Многие пассажиры, уже ощутившие рост тарифов, задумываются о том, стоит ли переходить на альтернативные способы передвижения. По словам Ринаты, некоторые водители стали отказываться от дешевых вызовов, поскольку низкие тарифы не позволяют им покрыть расходы. Эта тенденция заставляет пассажиров довольствоваться менее комфортными вариантами: автобусами и троллейбусами, которые не всегда соответствуют ожиданиям по времени и качеству.