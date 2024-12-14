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Posted 14 декабря, 04:49

Published 14 декабря, 04:49

Modified 14 декабря, 04:51

Updated 14 декабря, 04:51

В Уфе детский сад останется без воды

В Уфе детский сад останется без воды

14 декабря 2024, 04:49
Фото: 1MI.
«Уфаводоканал» в пятницу, 13 декабря, опубликовал очередной график плановых отключений водоснабжения в столице Башкирии.

В понедельник, 16 декабря, перекрыта будет одна из водопроводных линий Ленинского района Уфы для врезки нового водопровода, однако без воды ни один абонент не останется — таким образом, работы на горожанах никак не отобразятся.

Во вторник, 17 декабря, проблемы с ЖКХ возникнут в Кировском районе.

С 10:00 17 декабря до 09:00 18 декабря:

  • Гоголя, 29 (9 и 25 этажи);
  • Аксакова, 53;
  • Свердлова, 72/1, 74;
  • Менделеева, 137, 137/2, 139/1;
  • Бакалинская, 13/3, 15/1.

Итого: шесть узлов холодного водоснабжения, два общежития, подстанция, котельная, магазин, три кафе и две организации.

В среду, 18 декабря, воду вновь отключат в Кировском, а также Советском районах.

С 10:30 до 20:30:

  • Казанская, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
  • Бессонова 21, 21/1 29,31,33,35,37;
  • Комсомольская, 16/1, 18, 18/1;
  • Окружная, 53а, 55, 55а, 57, 59, 59б, 61, 61а, 61б, 63, 88, 88а, 90;
  • ООО и ИП у домов по Бессонова;

С 10:00 18 декабря до 09:00 19 декабря:

  • Кувыкина, 45;
  • Бакалинская, 4.

Итого: 15 жилых домов, 13 частных домов, один узел, детский сад №294, три организации и два центральных тепловых пункта.

В четверг, 19 декабря, ограничения затронут Советский район Уфы.

С 10:30 до 18:30:

  • Комсомольская, 19, 19/1, 21, 21/1;
  • проспект Октября, 8/1, 10/1, 12/2.

Итого: один центральный тепловой пункт и шесть жилых домов.

Уфимское Сипайлово оставили без воды
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Ранее Mkset сообщал о том, что коммунальная авария оставила без воды множество домов в уфимском микрорайоне Сипайлово. На момент публикации работы на месте повреждения трубы продолжаются.

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