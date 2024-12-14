В Уфе детский сад останется без воды

Posted 14 декабря, 04:49
Published 14 декабря, 04:49
Modified 14 декабря, 04:51
Updated 14 декабря, 04:51
В понедельник, 16 декабря, перекрыта будет одна из водопроводных линий Ленинского района Уфы для врезки нового водопровода, однако без воды ни один абонент не останется — таким образом, работы на горожанах никак не отобразятся.
Во вторник, 17 декабря, проблемы с ЖКХ возникнут в Кировском районе.
С 10:00 17 декабря до 09:00 18 декабря:
Итого: шесть узлов холодного водоснабжения, два общежития, подстанция, котельная, магазин, три кафе и две организации.
В среду, 18 декабря, воду вновь отключат в Кировском, а также Советском районах.
С 10:30 до 20:30:
С 10:00 18 декабря до 09:00 19 декабря:
Итого: 15 жилых домов, 13 частных домов, один узел, детский сад №294, три организации и два центральных тепловых пункта.
В четверг, 19 декабря, ограничения затронут Советский район Уфы.
С 10:30 до 18:30:
Итого: один центральный тепловой пункт и шесть жилых домов.
Ранее Mkset сообщал о том, что коммунальная авария оставила без воды множество домов в уфимском микрорайоне Сипайлово. На момент публикации работы на месте повреждения трубы продолжаются.