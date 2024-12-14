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Posted 14 декабря, 05:42

Published 14 декабря, 05:42

Modified 14 декабря, 05:45

Updated 14 декабря, 05:45

В Башкирии ребёнка назвали в честь героя турецкого сериала

В Башкирии ребёнка назвали в честь героя турецкого сериала

14 декабря 2024, 05:42
Фото: Великолепный век (сериал 2011 — 2014).
Портал ЗАГС в субботу, 14 декабря, опубликовал подборку необычных имён, которыми родители нарекли детей в роддомах Уфы.

Редкие имена мальчиков

Так, одна семья дала новорождённому имя Магдан. По разным версиям, его происхождение связывают то с арабскими, то с тюркскими корнями. В первом варианте он имеет значение «золотой», а во втором имя ассоцируется с силой, храбростью и решимостью.

Этим список имён восточного происходения не ограничивается. Другому мальчику дали имя Ариз. Как пишут в открытых источниках, оно якобы имеет персидское происхождение. Сильнее всего оно распространено в Азербайджане.

На этой неделе в Уфе также родился мальчик Маджид. Имя это популярно на Ближнем Востоке и едва ли является странным, однако в список его включение обусловлено редкостью для Башкортостана.

А вот корни следующего имени понять сложнее — ещё одна семья назвала мальчика Миро. Возможно, это сокращение от куда более популярного Мирослав. По своему звучанию оно также напоминает цыганские имена. В древнегреческом корень «миро» можно перевести как «благоухающий». Этим же словом называют ароматическое масло, используемое в некоторых христианских конфессиях в таинстве миропомазания. От корня «миро» также происходит имя Мирон.

Имя Явуз Селим достойно звания самого необычного за последнее время. Селим I Явуз «Грозный» — султан Османской империи в начале XVII века, известный своей агрессивной внешней политикой. При его правлении во владения страны вошли Левант, Хиджаз, Тимаха и Египет.

Редкие имена девочек

Среди редких женских имён — Дамина. Едва ли можно назвать его необычным, однако в Башкирии детей так называют крайне редко. Имя популярно в Средней Азии и имеет арабское происхождение.

В то же время в Башкирии родилась девочка Миранда. Это имя крайне популярно в странах Латинской Америки как у женщин, так и мужчин.

Ещё одну девочку нарекли Аимой. Имя имеет тюркское происхождение и популярно в Казахстане.

Схожие корни имеет и имя Керемет. В традиционных верованиях народов Поволжья термин «кереметь» обозначает священное место поклонения духам предков.

А вот информации об имена Аванта в интернете довольно мало. Большая часть сомнительных источников лишь раскрывает его с точки зрения нумерологии, лишь в некоторых источниках мелькают упоминания того, что оно имеет французское происхождение. Впрочем, большая часть упомянутых имён наверняка имеет значение, известное лишь одним родителям.

Мальчик-дерево родился в Башкирии
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