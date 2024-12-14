В Башкирии ребёнка назвали в честь героя турецкого сериала

А вот корни следующего имени понять сложнее — ещё одна семья назвала мальчика Миро. Возможно, это сокращение от куда более популярного Мирослав. По своему звучанию оно также напоминает цыганские имена. В древнегреческом корень «миро» можно перевести как «благоухающий». Этим же словом называют ароматическое масло, используемое в некоторых христианских конфессиях в таинстве миропомазания. От корня «миро» также происходит имя Мирон.