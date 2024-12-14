Уфимский врач рассказал, с чем нельзя сочетать алкоголь

Острые и маринованные блюда в качестве закуски на праздничном столе очень популярны. Но это не желательно. Дело в том, что уксус, обезвоживает организм, что усиливает нагрузку на печень и почки. А совместно с острыми, перченными продуктами еще и вызывают раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта.