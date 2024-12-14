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Posted 14 декабря, 11:17

Published 14 декабря, 11:17

Modified 14 декабря, 11:17

Updated 14 декабря, 11:17

Уфимский врач рассказал, с чем нельзя сочетать алкоголь

Уфимский врач рассказал, с чем нельзя сочетать алкоголь

14 декабря 2024, 11:17
Фото: 1MI.
Напитки, еда и лекарственные препараты не совместимые с алкогольными напитками в подробном разборе от корреспондента Mkset.

Неудачные сочетания алкоголя с некоторыми блюдами праздничного стола, напитками и лекарствами могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Узнали, с чем нельзя смешивать алкоголь. А также задумались о том, как провести праздники без вреда, а с пользой для здоровья и укрепления семьи.

С чем нельзя смешивать алкоголь

Эксперты заявляют. Не стоит смешивать алкогольные напитки во время застолья.

— Особенно опасны сочетания напитков, созданных из разного базового сырья. Например, коньяк из винограда и зерновой виски. Не стоит экспериментировать, смешивая любой вид крепких напитков с пивом или шампанским. Углекислота ускорит всасывание этанола. Из-за этого эффект опьянения наступает быстрее, а утро будет мучительным, — Рассказывает Марат, бармен.
С чем нельзя смешивать алкогольС чем нельзя смешивать алкоголь
С чем нельзя смешивать алкоголь. Фото: 1MI

Это же касается любых газированных напитков. По мнению экспертов, даже безалкогольные газированные напитки в смешанные со спиртными дают нежелательный эффект. Ускоряют состояние опьянения. Увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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Водка с газировкой

Любой бармен вам подтвердит. Самые «убойные» напитки получаются при смешивании крепких напитков с газированными. Например, водка с колой или джин с тоником.

Можно ли пить водку с газировкойМожно ли пить водку с газировкой
Можно ли пить водку с газировкой. Фото: 1MI

Смешать водку и энергетик

Сочетание энергетиков со спиртными напитками может оказаться смертельно опасным. Об этом говорят врачи.

Это связано с тем, что алкоголь оказывает угнетающее действие на нервную систему. Энергетические напитки наоборот — возбуждающее.

Употребляя такое сочетание, человек способен выпить большую дозу. Так как не осознает степень своего опьянения.

Растет риск тяжелого алкогольного отравления. Возникает опасность гипертонического криза, инсульта, инфаркта.

Водка и энергетикВодка и энергетик
Водка и энергетик. Фото: 1MI
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Жирная закуска с алкоголем

Острые и маринованные блюда в качестве закуски на праздничном столе очень популярны. Но это не желательно. Дело в том, что уксус, обезвоживает организм, что усиливает нагрузку на печень и почки. А совместно с острыми, перченными продуктами еще и вызывают раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта.

Жирная, жаренная, сладкая еда в сочетании с алкоголем может спровоцировать воспаление поджелудочной железы.

Острая закуска с алкоголемОстрая закуска с алкоголем
Острая закуска с алкоголем. Фото: 1MI

Лекарственные препараты не совместимые с алкоголем

Не стоит экспериментировать с собственным организмом. Все специалисты предупреждают: употребление спиртных напитков на фоне приема лекарств опасно! Вплоть до летального исхода. Подобное сочетание, в зависимости от лекарств, может вызвать: дыхательную и сердечную недостаточности. Спровоцировать инсульт. Внутреннее кровотечение. Гипогликемическую кому. Аритмию. Резкое падение давления.

Каждый лекарственный препарат имеет инструкцию, где указана информация о совместимости с алкоголем.

Лекарства не совместимые с алкоголемЛекарства не совместимые с алкоголем
Лекарства не совместимые с алкоголем. Фото: 1MI

Как правильно пить водку

Не стоит смешивать алкогольные напитки. Соблюдать интервал между принятием минимум 20 минут.

Не смешивать алкоголь с газированными напитками и энергетиками.

Отказаться от жирных, острых и сладких закусок. Не стоит рисковать, если в инструкции к лекарству указано, что нельзя принимать вместе с алкоголем.

Симптомы отравления алкоголем

Ежегодно статистика отмечает рост смертности в связи с отравлением алкоголем в новогодние праздники. Последние годы она снижается.

Этому способствует реализация государственных программ. Пропаганда здорового образа жизни. Запрет рекламы алкогольных напитков. Популярность спиртного значительно снижается с каждым годом, особенно среди молодежи. Пить не модно. Действительно, а нужно ли тратить немалые деньги на алкоголь для новогоднего торжества? Может, стоит отказаться от него и выбрать ЗОЖ. И для бюджета хорошо, и для здоровья полезней.

 — В нашей семье давно установилась традиция. Утро первого января мы занимаемся зимними видами спорта. Благо, в Уфе для этого много возможностей. Несколько горнолыжек в городе, катки и трассы для беговых лыж. За новогодние каникулы мы успеваем покататься на всем, что только можно. Зачем неделю сидеть перед телевизором с заветренными салатами и алкоголем? , — Зухра, Уфа, мама двоих детей.
Отравление алкоголемОтравление алкоголем
Отравление алкоголем. Фото: 1MI
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