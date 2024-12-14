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Posted 14 декабря, 14:43

Published 14 декабря, 14:43

Modified 14 декабря, 14:47

Updated 14 декабря, 14:47

В Уфе за ₽19 млн продают Дом Тевкелевых

Уфа избавится от содержания элитного дома за ₽19 млн

14 декабря 2024, 14:43
Фото: Google Maps.

В Уфе за ₽19 млн продают Дом Тевкелевых

Власти башкирской столицы сбросят с баланса выявленный объект культурного наследия в историческом центре города — соответствующий лот, изученный Mkset в субботу, 14 декабря, разместила уфимская администрация.

Речь идёт о старинной постройке по улице Зайнуллы Расулева, 11/1. Сам дом и участок под ним оценили по начальной цене в ₽18,7 млн.

Объект будет приватизирован, нового хозяина мэрия Уфы выберет по итогам торгов с шагом в ₽934 тыс. Итоги их подведут 15 января 2025 года. При этом новому собственнику необходимо будет всё время поддерживать состояние памятника культурного наследия.

Между тем как пишет РБК Уфа, виды на объект имеет и расположенная рядом Первая соборная мечеть. Советник по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина считает, что целесообразнее отдать постройку во владение религиозной организации, поскольку именно такой была последняя воля вдовы муфтия Тевкелева.

Гордость Уфы пустят с молотка
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются разыграть на аукционе Дом Лопатиной и Южный дом усадьбы Судаковых.

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