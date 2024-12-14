Уфа избавится от содержания элитного дома за ₽19 млн

Между тем как пишет РБК Уфа, виды на объект имеет и расположенная рядом Первая соборная мечеть. Советник по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина считает, что целесообразнее отдать постройку во владение религиозной организации, поскольку именно такой была последняя воля вдовы муфтия Тевкелева.