Россияне ломятся в Башкирию на Новый год

Башкирия оказалась в топ-7 направлений на Новый год

Аналитики посчитали, во сколько в Башкортостане обойдётся праздник с музыкантами, эффектным поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки, а также арендой дома — данными эксперты «Авито» поделились с Mkset в субботу, 14 декабря.