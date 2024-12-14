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Posted 14 декабря, 15:06

Published 14 декабря, 15:06

Modified 14 декабря, 15:08

Updated 14 декабря, 15:08

Башкирия оказалась в топ-7 направлений на Новый год

Россияне ломятся в Башкирию на Новый год

14 декабря 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney.

Башкирия оказалась в топ-7 направлений на Новый год

Аналитики посчитали, во сколько в Башкортостане обойдётся праздник с музыкантами, эффектным поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки, а также арендой дома — данными эксперты «Авито» поделились с Mkset в субботу, 14 декабря.

Так, средняя стоимость посуточной загородных коттеджей в регионе на декабрь 2024 года составила ₽11,8 тыс. Между тем Башкирия вошла в семёрку субъектов РФ, где число бронирований подобного жилья — самое высокое.

При аренде дома новогодний корпоратив обойдётся в ₽26,1 тыс. — в эту стоимость эксперты включили приглашение музыкальных групп, а также Деда Мороза со Снегурочкой и услуги по праздничному оформлению помещений.

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