Россияне ломятся в Башкирию на Новый год

Posted 14 декабря, 15:06
Published 14 декабря, 15:06
Modified 14 декабря, 15:08
Updated 14 декабря, 15:08
Так, средняя стоимость посуточной загородных коттеджей в регионе на декабрь 2024 года составила ₽11,8 тыс. Между тем Башкирия вошла в семёрку субъектов РФ, где число бронирований подобного жилья — самое высокое.
При аренде дома новогодний корпоратив обойдётся в ₽26,1 тыс. — в эту стоимость эксперты включили приглашение музыкальных групп, а также Деда Мороза со Снегурочкой и услуги по праздничному оформлению помещений.