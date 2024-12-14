Полицейского избили на застолье в Башкирии

Мобильный у женщины ревнивец забрал силой, та требовала вернуть её имущество, ту же просьбу озвучил и подоспевший полицейский. К «везению» правоохранителя, ему довелось попасть под горячую руку дебошира — мужчина схватил со стола тяжёлую кружку и бросил ей в сторону «незваных гостей», после чего набросился на стража порядка с кулаками, попутно поливая наряд МВД обильным матом.