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Posted 14 декабря, 07:56

Published 14 декабря, 07:56

Modified 14 декабря, 07:58

Updated 14 декабря, 07:58

Полицейского избили на застолье в Башкирии

Полицейского избили на застолье в Башкирии

14 декабря 2024, 07:56
Фото: 1MI.
Под Мелеузом неадекват едва не покалечил стража порядка, сообщает пресс-служба башкортостанского УМВД в субботу, 14 декабря.

Ревнивый сельчанин заподозрил свою возлюбленную в измене и стал требовать у неё показать все переписки. Та, в свою очередь, вызвала на разъярённого Ромео полицию. Сотрудникам МВД довелось попасть к самой интересной части бытовой драмы.

Мобильный у женщины ревнивец забрал силой, та требовала вернуть её имущество, ту же просьбу озвучил и подоспевший полицейский. К «везению» правоохранителя, ему довелось попасть под горячую руку дебошира — мужчина схватил со стола тяжёлую кружку и бросил ей в сторону «незваных гостей», после чего набросился на стража порядка с кулаками, попутно поливая наряд МВД обильным матом.

Неадеквата быстро скрутили и увели в служебное авто. На мужчину завели уголовное дело, суд приговорил его к одному году и месяцу лишения свободы, а также обязал выплатить моральный ущерб полицейским.

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