Полицейского избили на застолье в Башкирии

Posted 14 декабря, 07:56
Published 14 декабря, 07:56
Modified 14 декабря, 07:58
Updated 14 декабря, 07:58
Ревнивый сельчанин заподозрил свою возлюбленную в измене и стал требовать у неё показать все переписки. Та, в свою очередь, вызвала на разъярённого Ромео полицию. Сотрудникам МВД довелось попасть к самой интересной части бытовой драмы.
Мобильный у женщины ревнивец забрал силой, та требовала вернуть её имущество, ту же просьбу озвучил и подоспевший полицейский. К «везению» правоохранителя, ему довелось попасть под горячую руку дебошира — мужчина схватил со стола тяжёлую кружку и бросил ей в сторону «незваных гостей», после чего набросился на стража порядка с кулаками, попутно поливая наряд МВД обильным матом.
Неадеквата быстро скрутили и увели в служебное авто. На мужчину завели уголовное дело, суд приговорил его к одному году и месяцу лишения свободы, а также обязал выплатить моральный ущерб полицейским.