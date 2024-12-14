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Posted 14 декабря, 13:29

Published 14 декабря, 13:29

Modified 14 декабря, 13:31

Updated 14 декабря, 13:31

В Уфе обещают морозный Новый год

Погода на Новый год удивит Уфу

14 декабря 2024, 13:29
Фото: 1MI.

В Уфе обещают морозный Новый год

В субботу, 14 декабря, изучили, что пишут сервисы прогнозов погоды о праздничной ночи в столице Башкирии.

Яндекс Погода: сервис обещает в ночь на 1 января 2025 года -4°C, «ощущаемый как -10°C». Днём же средняя температура воздуха составит -3°C. Ветер — 7,3 м/с, юго-восточного направления.

Gismeteo: 1 января 2025 года будет пасмурным, обещаются осадки в виде снега. Температура воздуха днём -9°C… -10°C.

AccuWeather: ещё один сервис прогнозирует в главный праздник зимы -8°C. К вечеру похолодает до -12°C.

WorldWeather: в ночь на Новый год -13°C, днём 1 января -8°C, пасмурно.

Погода Mail: -14°C в ночь на 1 января.

Стоит отметить, что все сервисы составляют прогнозы погоды автоматически, на основе усреднённых данных за долгие годы наблюдений.

Интересно отметить, что самую высокую температуру 1 января, по данным «Погода Mail» зафиксировали в Уфе в 1995 году — тогда на улице стояло +2°C.

Из Уфы на море в 2025 году, плюсы и минусы раннего бронирования
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Ранее Mkset рассказывал о том, сколько будет стоить отдых на курортах для уфимцев в 2025 году и стоит ли делать раннее бронирование.

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