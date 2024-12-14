Подпольный косметолог оказалась любовницей звезды Уфы

Напомним, в октябре 2023 года Telegram-канал SHOT рассказал о жительнице Уфы, пострадавшей от бьюти-процедур в «клинике Dr. Miftakhova». Женщина ещё в 2021 году пришла на подтяжку лица, однако после её проведения в щеках образовались жуткие провалы, которые сама потерпевшая сравнила с «варёным мясом».