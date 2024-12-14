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Posted 14 декабря, 15:29

Published 14 декабря, 15:29

Modified 14 декабря, 15:31

Updated 14 декабря, 15:31

Подпольный косметолог оказалась любовницей звезды Уфы

Подпольный косметолог оказалась любовницей звезды Уфы

14 декабря 2024, 15:29
Фото: Изображение Midjourney.
В Башкирии в субботу, 14 декабря, вновь получил резонанс забытый скандал с косметологической клиникой, изуродовавшей уфимку — портал Ufa1 сообщил, что история ведёт к семье региональных звёзд.

Напомним, в октябре 2023 года Telegram-канал SHOT рассказал о жительнице Уфы, пострадавшей от бьюти-процедур в «клинике Dr. Miftakhova». Женщина ещё в 2021 году пришла на подтяжку лица, однако после её проведения в щеках образовались жуткие провалы, которые сама потерпевшая сравнила с «варёным мясом».

Позже выяснилось, что работала специалист клиники без лицензии. Только в декабре 2024 года, как сообщал Mkset, правоохранительные ведомства отчитались о задержании косметолога.

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Портал Ufa1 утверждает, что обвиняемая — бывшая невеста Ильгиза Абдракипова, известного браком с певицей Васили Фаттаховой. Напомним, артистка скончалась в 2016 году, народную любовь он завоевала, в частности, знакомой многим песней «Туган як».

В августе 2024 года Абдракипов и косметолог Лилия Мифтахова провели никах — мусульманский брак. Впрочем, сам уфимец журналистам сообщил, что позже паре пришлось расстаться — разрыв отношений при этом инициировала сама невеста.

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