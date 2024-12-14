Под крылом самолета: все о новом гигантском районе в Уфе рядом с аэропортом

Чтобы получить информацию об авиационном шуме на конкретном объекте, измерения проводятся как минимум трижды. В дневное и ночное время при интенсивном функционировании аэропорта. При этом должны быть соблюдены параметры: высота 10 м над уровнем земли, ветер не более 1 м/с, отсутствии осадков, температура 2-35С°, Точки выбираются: в контурах проектируемой застройки. Вблизи маршрутов полета воздушных судов. Полученные показатели усредняются, эквивалентный шум рассчитывается по специальным формулам. В РФ на авиационный шум существует государственный стандарт — ГОСТ 22283–2014. Он определяет допустимые уровни шума на территории жилой застройки.