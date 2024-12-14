Под крылом самолета: все о новом гигантском районе в Уфе рядом с аэропортом

Posted 14 декабря, 06:43
Published 14 декабря, 06:43
Modified 14 декабря, 07:53
Updated 14 декабря, 07:53
Загородное строительство переживает бум. Строительные компании осваивают любые пригодные для строительства территории, в том числе расположенные рядом с аэропортом.
Покупатели не задумываются об опасностях, связанных с таким соседством. Между тем жизнь под крылом самолета имеет свои особенности.
Ранее мы писали о том, что мэром Уфы утверждено постановление о комплексном развитии территории в районе деревни Атаевки, недалеко от Аэропорта Уфы им. М.Карима. Там появится огромный микрорайон на десятки тысяч жителей.
Пока в квартале, расположенном на юго-восточной окраине Атаевки, лишь ЛЭП высокого напряжения и подземный распределительный газопровод. Территория под застройку граничит с жилыми кварталами, озером Бобровым, рекой Уршак и дорогой в поселок Камышлинского мелькомбината.
Будущий квартал расположится недалеко от аэропорта Уфы. Комплексной застройке в 123 га у деревни Атаевка местные жители не рады.
У жителей близлежащих поселков возник ряд вопросов по поводу столь масштабного строительства.
Одна из причин недовольства загруженность дорог в сторону Булгаково.
— Вокруг Уфы идет активная застройка, которая влечет за собой серьезные проблемы с транспортной доступностью. Утром пробки в одну сторону, вечером в другую. Раньше они были только летом, а теперь круглый год. Коттеджные поселки растут, как грибы после дождя. А дороги когда расширять будут? Давно пора электричку в сторону аэропорта пустить и частично разгрузить дорогу в южном направлении, — сообщил Азат, село Булгаково.
Также многие утверждают, что высокий уровень шума, электромагнитных излучений и опасных выбросов в воздух не совместимы с подобным строительством.
Многоэтажные сооружения около аэропорта расстояние 2,6 км по прямой ставят под угрозу его деятельность?
Комментарии звучат разные.
— А как они будут строить? Они соберут буквально все охранные зоны аэропорта. Некоторые тянутся на десяток километров от аэропорта. Им без разницы. В курсе, что предусматривает программа ВЭФ? Сокращение количества аэропортов и пассажирских авиаперевозок. Почему бы заранее не начать вывод аэропортов из эксплуатации? — комментирует в телеграмм канале MKset Александр.
Экспертное мнение специалистов в области авиации не столь категорично.
— Могу согласиться. Высотки лучше не ставить. В таком случае минимально безопасная высота аэродрома пересчитывается, что может существенно снизить количество принимаемых аэропортом типов воздушных судов, особенно в плохих метеоусловиях, — пояснил авиаэксперт, пилот ГА, Кирилл Загорский.
— Чтобы получить разрешение на застройку территорий вблизи аэродрома. Застройщикам необходимо получить разрешение (согласование) у определенных инстанций. При этом учитывается осевая линия ВПП. От нее во все стороны устанавливаются определенные зоны. А именно, где могут находиться строения определенной высоты. Далее — зона чуть повыше. Чем дальше от аэропорта, тем выше могут быть здания. Для всего существуют определенные стандарты, обозначенные в специальных документах, — объясняет специалист службы движения аэропорта Уфа.
«Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий», — гласит ВЗК (Воздушны кодекс) РФ. Статья 47.
С использованием территорий вокруг аэродромов много нюансов. Например, около аэродрома вообще нельзя устанавливать мусорки или строить дома впритык к аэродрому — ч. 3 ст. 47 ВЗК РФ.
В определённых зонах действуют ограничения высоты объектов, при этом у каждого аэродрома свои ограничения.
В публикациях на сайте мэрии Уфы доступна информация об участке под застройку. Документ принят в рамках Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 131-ФЗ и постановления Правительства Республики Башкортостан № 512. Постановление опубликовано и уже вступило в силу.
Перечень основных видов разрешенного использования земли близ Атаевки включает территории для индивидуального, малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного строительства, коммунального обслуживания, коммерческих и социальных объектов, дорог и благоустройства. При этом документ не ограничивает строительство домов по высоте.
То, что самолеты сбрасывают топливо на близлежащие к аэропорту районы — распространенный миф.
— Не завидую будущим новосёлам: мало того, что шумно, да ещё и выхлопы отработанного топлива самолетных двигателей будут загрязнять воздух и оседать на земле, растениях и проч. И люди будут дышать этим, — написала Любовь на страничке ВК «Уфа ВКурсе (подслушано)».
Мнение экспертов развенчивает это заблуждение.
— Сброс топлива — ни в коем случае. Экономится каждый грамм, горючка дорогая. В случае, если не проходит посадочный вес, самолет уходит в зону ожидания и вырабатывает топливо, что бывает в исключительных случаях. Сброс топлива — это аварийная процедура, которая к тому же не на всех типах воздушных судов возможна, — объяснил эксперт в области авиации, пилот, Кирилл Загорский.
— Сброса топлива над населенными пунктами сейчас уже не существует. Практически во всех самолетах конструктивно не предусмотрена система слива топлива. При необходимости топливо вырабатывают, летая по круговой либо вытянутой схеме. На определенных высотах. Час, полтора, чтобы достичь посадочного веса. Много лет назад в уфимском аэропорту было определенное место слива топлива, которое исчезло за ненадобностью где-то в 1994 году. С тех пор случаев слива не было, — поясняет специалист службы движения аэропорта Уфа.
По мнению экспертов в продаже недвижимости, у покупателей соседство с аэропортом часто вызывает негативные эмоции. Особенно отбивает желание приобрести жилье близ воздушной гавани — шум.
Так ли страшен гул двигателей самолетов?
Вот мнение жительницы поселка, расположенного недалеко от аэропорта Уфа.
— По шуму можно спорить вечно. По-моему, жить у ж-д станции шумнее. Мы живем не у военного аэродрома. Современные гражданские самолеты не такие шумные. Внуково, Шереметьево и Домодедово. Сколько жилых построек рядом с этими загруженными аэропортами. А ценник на недвижимость астрономический, — говорит Алена, поселок Аэропорт.
Уровень шума самолетов зависит от интенсивности взлетов и посадок. Также большую роль играет типы воздушных судов авиакомпаний, выполняющих полеты.
— Во всех аэропортах мира предусмотрены процедуры уменьшения шума. Это определенный способ набора высоты с определенным вертикальным градиентом, чтобы самолет достиг определенной высоты, еще находясь в пределах аэродрома. Крупнейший международный аэропорт Лондона — Хитроу плотно окружен жилой застройкой. Тем не менее никто не жалуется. Потому что там соблюдаются все необходимые процедуры снижения шума ВС, — пояснил специалист службы движения аэропорта Уфа.
Измерение авиационного шума производится с помощью специальных приборов. специалистами аккредитованных лабораторий.
Основной показатель, который необходимо зарегистрировать в ходе исследования — уровень шума, измеряемый в децибелах. (1дБ — 1/10 часть Белла, то есть единицы, показывающей превышение силы звука в 10 раз относительно минимального показателя для человеческого уха).
Чтобы получить информацию об авиационном шуме на конкретном объекте, измерения проводятся как минимум трижды. В дневное и ночное время при интенсивном функционировании аэропорта. При этом должны быть соблюдены параметры: высота 10 м над уровнем земли, ветер не более 1 м/с, отсутствии осадков, температура 2-35С°, Точки выбираются: в контурах проектируемой застройки. Вблизи маршрутов полета воздушных судов. Полученные показатели усредняются, эквивалентный шум рассчитывается по специальным формулам. В РФ на авиационный шум существует государственный стандарт — ГОСТ 22283–2014. Он определяет допустимые уровни шума на территории жилой застройки.
Электромагнитное излучение радаров и другого оборудования диспетчерской службы аэропорта опасно для жителей соседних поселков?
— Излучение в современном мире идет отовсюду. От микроволновки его еще больше. Самое большое излучение от радара, но направлено вверх, — объяснил эксперт в области авиации, пилот, Кирилл Загорский.
При получении разрешения на застройку жилых домов учитываются ГОСТы.
— Любое оборудование, установленное на аэродроме еще на стадии проектирования, имеет все необходимые санитарные сертификаты. Есть определенные зоны, расписанные для каждого вида оборудования, за пределами которых человеку находиться безопасно. Все оборудование с электромагнитным излучением устанавливается с учетом застроенности и населенности местности, — пояснил специалист службы движения аэропорта Уфа.
Самолеты не сбрасывают топливо на головы жителей близлежащих к аэропорту поселков. Это экономически невыгодно и технически невозможно на многих типах воздушных судов.
Любое оборудование, установленное на аэродроме еще на стадии проектирования сертифицировано и безопасно для жителей соседних районов.
Территория у деревни Атаевки ни имеет отношения к схеме захода воздушных судов. Согласно документам, опубликованным на сайте Мэрии, подходит для строительства малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного жилья.
В южном направлении появится новый микрорайон. Появятся частные и многоквартирные жилые дома, в том числе высотки, административные здания, медицинские и образовательные учреждения, банки, торговый центр, рынок, магазины, гостиница, спорткомплекс, развлекательные объекты, поле для гольфа или конных прогулок.
Реализация проекта пройдет в несколько этапов. В первую очередь пройдет организация торгов для выбора подрядчика. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Уфы, курирующего вопросы строительства и архитектуры.